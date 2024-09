Humberto de Vargas habló sobre un viejo rumor sexual que lo tiene como protagonista: "He tenido que soportar que me lo digan en la cara"

De Vargas señaló que no se considera víctima de los rumores, pero si entiende que son parte de la carga que implica ser una figura pública. " He sido víctima de varios rumores, pero entiendo que es parte del juego , como la exposición que uno puede tener con un video que se hace viral, o cualquier otra cosa", dijo, en referencia a la circulación de un video suyo dentro de una comisaría cuando fue detenido en 2022 por manejar alcoholizado.

"Me la banco y no me genera nada, no me preocupa", agregó el conductor.