¿Qué es el brain rot?: los recomendados de Picnic! de esta semana

Da para conversar mucho sobre estos dos señores, que fueron mucho más que unos ermitas o naturalistas, pero por hoy me quedo con el fondo de su filosofía: cuáles son las prioridades de esta vida “moderna”, qué pasa cuando nos alejamos de nuestra raíces, de la naturaleza y, de esa manera, de nosotros mismos. Ese espíritu fue el emuló Emily Dickinson en su inmensa poesía, en la que la naturaleza no sólo es un reflejo de la belleza del mundo sino también un espejo del alma humana . Un siglo y medio no alcanzó para que entendiéramos que la desconexión solo nos engaña por un rato.

El scrolleo constante en dispositivos “chupete” electrónicos es mucho más acuciante e invasivo que lo que fueron otras adicciones en el pasado, pero los humanos siempre hemos buscado evadirnos de la realidad, o de cada una de nuestras realidades, a través de diferentes mecanismos. Ahora llegamos a un punto en que el consumo abusivo de memes, reels, mentiras disfrazadas de verdades por pseudo influencers, en redes sociales sin control alguno, nos pudren el cerebro y, con él, el espíritu.

Soy la mayor defensora de la tecnología, porque a través de ella podemos acceder al conocimiento del mundo con unos pocos clicks. Pero necesitamos, cada vez de forma más acuciante, reglas de uso, lineamientos personales, familiares y educacionales, que nos permitan decidir con plena consciencia qué vemos, qué leemos, a qué le dedicamos nuestra atención y nuestro tiempo, la única moneda que no se repone de ninguna manera. En esta era de desconcierto, otros deciden por nosotros en la mayoría de las situaciones.

Los trascendentalistas concebían el contacto con la naturaleza como un medio para el autoconocimiento y la exploración del ser, un espacio de conexión profunda con uno mismo. Tal vez la solución al cerebro podrido sea volver de verdad a respirar afuera, a caminar, a sentarse bajo un árbol, a mirar el cielo estrellado. Todo eso no solo nos reenergiza. Todo eso, sobre todo, nos permite pensar. Soy Carina Novarese y hoy, más que nunca, gracias por elegir leer y leer Pícnic!

Para ver

La agencia. Estoy muy enganchada con la serie La Agencia, protagonizada por Michael Fassbender y con la participación de un elencazo que incluye a Richard Gere. El espionaje siempre seduce y todo lo que sucede en esta primera temporada, que aún no terminó y se puede ver en Paramount, en las plataformas online de los servicios de TV paga, es un relato que hay que seguir con atención, porque los secretos se cruzan con la realidad, los sentimientos con las misiones y el deber con el querer. A los elementos clásicos del género, en este caso se suman perspectivas sobre la tecnología y la moralidad en el espionaje moderno, un mundo repleto de lealtades inciertas y alianzas frágiles. ¿Como el resto del mundo?

Cunk. Volvió Philomena Cunk a Netflix, esta vez para reflexionar sobre la vida con su particular humor. La vida según Philomena Cunk es el segundo documental que lleva a la humorista inglesa Diane Morgan a plantarse frente a académicos de todo el mundo para preguntarles verdaderas bestialidades, que en algunos casos -sin embargo- tienen lógica. La mujer logra decir, con total impunidad, que el 40% de los seres humanos no tienen esqueleto frente a un especialista en Medicina, y hasta habla de arte, sobre Vincenzo van Beethoven Gogh, a quien no admira en absoluto. Para seguirle el ritmo tengo que retroceder varias veces y así escuchar dos veces la broma. Genial.

Nosferatu. Sigo recomendando cine, porque ya comenzó la temporada de premios y los Globos de Oro que se entregaron esta semana son un adelanto de lo que vale la pena ver. Nosferatu ya está en salas uruguayas y viene bien recomendada por Nico Tabarez (a cá podés leer la nota ) que la define como la peli “más inquietante del verano”.

Roast. Confieso que no sabía muy bien qué era un roast hasta hace relativamente poco, cuando esta práctica de humor extremo fue parte de la serie Mrs Maisel. Pero no fue hasta esta semana, luego de ver a la comediante Nikky Glaser como anfitriona de los Globo de Oro, cuando me prendí a ver un roast feroz y delirante y tremendamente divertido. Advertencia: los roast no son para personas sensibles a las malas palabras y a las groserías, en general. A mí, confieso, me divierten, sobre todo si se utilizan bien. En Netflix se puede ver el mega Roast que le hicieron a Tom Brady , uno de los mejores y más famosos jugadores de fútbol americano, con varios escándalos en su haber. Lo destrozan al señor, pero ojo que va voluntariamente, cobra seguramente unos cuantos millones y hasta elige quién le dará palo. En este roast la crítica consideró que la ganadora fue Nikky, a quien también podés ver en MAX, en su último stand up, Algún día morirás . Esta tradición tiene sus raíces en la cultura de los banquetes y las fiestas, donde se solían hacer chistes y bromas sobre los asistentes. El roast moderno se popularizó en los 60 en The Dean Martin Roast, una serie de eventos televisados donde amigos y colegas de ese famoso lo "asaban" con bromas y chistes.

Para disfrutar

Prado. Acaba de estrenarse en la explanada del Municipio de Punta del Este (Gorlero y calle 30), la muestra de fotografías del Museo Nacional del Prado de España, que se puede con entrada libre y gratuita. Son 50 réplicas en de las obras más representativas de la colección del Prado. Desde Las Meninas de Diego Velázquez a El Jardín de Las Delicias de El Bosco, permite realizar un recorrido artístico e histórico de España y Europa.

Charlas. Si estás en el este un lindo plan es asistir a las charlas literarias que organiza la editorial Penguin con sus autores. Hoy jueves a las 20 hs estará el argentino Eduardo Sacheri en el Salón Ovo del Hotel Enjoy, para conversar sobre su obra con Carina Fossati- Es de acceso gratuito pero hay que sacar entrada online acá. El sábado 11 es el turno del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que el año pasado publicó Memorias de una pasión. Una vida junto al arte y los artistas. En este caso el encuentro será a las 19 hs en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, con entrada libre y sin registro previo. Acá podés ver el calendario completo de charlas literarias.

Frida. Otra buena opción en la costa es visitar El Mundo de Frida Kahlo – Experiencia Sensorial, una exhibición inmersiva que se centra en la reconocida artista mexicana y que se podrá ver hasta el 26 de enero en el Nivel 1 de Punta Shopping. Se trata de una experiencia multisensorial que combina arte y tecnología, con proyecciones 360°, realidad virtual, efectos visuales de vanguardia e instalaciones interactivas. Apta para toda la familia y todas las edades y abierta de 10 a 00 hs. El recorrido dura entre 40 y 50 minutos y acá podés comprar las entradas .

Rocha. La costa rochense tiene recorrido con bus turístico que te lleva de balneario a balneario. El primer turno comienza a las 10 hs y el segundo a las 15. Dura dos horas con paradas guiadas y el circuito incluye: Museo de La Paloma, Arachania, La Pedrera, Punta Rubia, Ruta 10 y retorno por La Serena. Cuesta 200 pesos, los menores de 12 no pagan y las mascotas pueden ir. Acá se compran las entradas .

Paranormal. Si te gustan los misterios, el tour Paranormal, guiado por especialistas e investigadores, se hará el 25 de enero en el castillo Idiarte Borda, a las 20 hs. Acá tenés más información. Otros misterios, secretos y leyendas serán parte del tour de la Ciudad Vieja que se hará el mismo día en dos salidas (20 y 21.30 hs), con Guillermo Lockhart como invitado especial .

Arte. Hasta el 15 de enero José Ignacio es un gran escenario de arte que se cuela por todos los rincones del pueblo. Allí se realiza la segunda edición del Festival Internacional de Fotografía Focus . Se podrán ver exposiciones no solo en las galerías tradicionales sino también en la plaza y playas del balneario. Este año se estrena el Museo Itinerante, que presentará un proyecto de fotografía contemporánea colombiana. También el faro de José Ignacio tendrá arte, con una instalación del mexicano Fernando Montiel Klint.

Al agua. Hasta el 15 de enero hay tiempo para inscribirse en las actividades de las Escuelas del Mar del este y el oeste, que organiza la Intendencia de Montevideo. Son actividades deportivas y recreativas destinadas a niños, adolescentes y adultos, que se realizan durante la temporada de verano en playas de la ciudad, y forman parte del plan Monteverano . Solo podrán asistir quienes hayan recibido un correo electrónico de [email protected] confirmando la inscripción, que podés hacer acá.

Fogón. Bodega Familia Deicas tiene podcast y se llama Fogón . Conducido por Santiago Deicas y Matías Cerviño, en esta serie de ocho capítulos se descubren historias, tradiciones y secretos de quienes hacen vinos desde hace al menos tres generaciones. Se puede escuchar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.

Sobre las olas de Punta Negra

En estos días comí rico y con creatividad en La Obra , el restaurante ubicado sobre la playa de Punta Negra, en primerísima fila con vista al mar, y con una menú que suma sabores marinos, terrestres y técnicas de cocina súper interesantes. Comencé con la Mortadela de Pulpo, un carpaccio acompañado de helado artesanal de olivas negras y un bizcocho de oliva; también probé la versión local de las papas bravas, que incorporan los sabores tradicionales de este plato típico español, pero con una técnica que incluye cocción lenta al vacío y da como resultado una especie de milhoja crocante y deliciosa.

De principal fui por la pesca del día, muy buena, pero me advirtieron que el plato estrella es la costilla cocida a baja temperatura durante 24 horas, asada al carbón para un sabor ahumado y envuelta en oro comestible. En la mesa probé el risotto con espuma de caipirinha y miré con lujuria a un sándwich de focaccia negra del comensal de enfrente. Los postres fueron tremenda pegada: compartimos un pavlova hecha a la perfección, fresca y afrutada, con la contraparte de un cannolo de chocolate bañado en chocolate, muy bien logrado.

