Santiago Urrutia habló sobre la denuncia contra Anto Lima: "Presenté más de 50 páginas de prueba"

Santiago Urrutia se refirió a la denuncia que realizó contra la modelo Anto Lima por acoso, y afirmó que presentó "más de 50 páginas de pruebas" ante la justicia. El piloto explicó además que la denuncia fue presentada por él en solitario, y no en conjunto con su actual pareja, la comunicadora Camila Rajchman.

Entrevistado en Desayunos Informales, Urrutia dijo "tuve que llegar a la Justicia para poder solucionar este tema que es muy grave , lo he tomado con la seriedad que lleva. Durante todo este tiempo se han dicho y hecho cosas que no son reales".

"Yo presenté más de 50 páginas de prueba ante la justicia, no ha salido ni una prueba en contra frente a la otra persona porque no le deseo el mal a nadie, es un tema muy delicado donde hay familias, personas y uno sufre. La Justicia falla a mi favor y al de Cami ", aseguró sobre la demanda, que fue realizada en mayo.

"Presenté la denuncia porque lo necesitaba, porque no había freno", dijo Urrutia. "Nunca fue mi intención mediatizar esto, yo soy deportista, pero era la vía que tenía para estar tranquilo. Solamente quería salvarme de algo que me perjudicaba en lo personal y también en mi trabajo. La resolución ya está, en setiembre hay una audiencia más para me imagino, darle un cierre", agregó en referencia a la próxima instancia del caso.

"Pareciera que se calmaron las aguas", concluyó el deportista.

La denuncia se dio luego de que Lima compartiera chats con Urrutia. La modelo se justificó afirmando que "tenía que defenderse".