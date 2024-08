Vuelve la serie de El señor de los anillos: qué esperar de Los anillos de poder en Amazon Prime y el regreso de Sauron

"Tolkien trata de eso, de personas que tratan de encontrar su lugar en este mundo, en esta Tierra Media, y tratando de encontrarse a sí mismos entre todos estos conflictos", añadió por su parte el puertorriqueño Cruz, el elfo Arondir en la producción.

"Pero a la larga todos se dan cuenta de que no podemos hacer las cosas solos, como individuos, sino en conjunto como una comunidad", agregó.

Quizás por ello, Prime Video apostó por reflejar un mundo diverso en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, cuya trama se desarrolla miles de años previos a los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, durante la Segunda Edad de la Tierra Media.

Embed - The Lord of the Rings: The Rings of Power | Season 2 – Official Trailer | Prime Video