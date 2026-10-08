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David Bisbal, Los Auténticos Decadentes, Conociendo Rusia y más: las experiencias Member de octubre

La agenda de octubre ya tuvo su primer gran momento con el show de María Becerra y seguirá durante las próximas semanas con nuevas experiencias para los Members

8 de octubre de 2026 11:02 hs
david bisbal

Octubre trae una agenda especial de experiencias para los suscriptores Member Pro y Full de El Observador, con propuestas vinculadas a la música, los espectáculos y el entretenimiento.

La agenda del mes ya tuvo uno de sus principales momentos con el show de María Becerra y continuará durante las próximas semanas con nuevas experiencias para los Members. Entre los artistas que llegarán se encuentran David Bisbal, Los Auténticos Decadentes, El Kuelgue, Alejandro Lerner, Don Osvaldo, Conociendo Rusia, Las Pastillas del Abuelo y Abuela Coca, entre otros. Los shows son producidos por Piano Piano y forman parte de la agenda de espectáculos prevista para este mes.

A estas propuestas se suman experiencias vinculadas a La Kermesse Redonda y El Club de la Cumbia, que amplían la agenda musical de octubre con diferentes géneros y propuestas para disfrutar junto a El Observador.

Más beneficios para los Members

Además de las experiencias, quienes cuentan con una suscripción Member acceden a otros beneficios exclusivos, entre ellos descuentos, newsletters de autor y contenidos sin publicidad invasiva.

Quienes todavía no son suscriptores pueden sumarse en cualquier momento para acceder a las propuestas disponibles y a los beneficios de Member. La suscripción puede darse de baja cuando se desee, sin permanencia obligatoria.

Así, la agenda de octubre combina música, espectáculos y beneficios, con nuevas experiencias que se irán desarrollando durante el mes para los suscriptores Member de El Observador.

Para conocer los planes disponibles y suscribirse, se puede ingresar a elobservador.com.uy/planes.

Por consultas, los interesados pueden escribir a [email protected].

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