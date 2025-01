Fernando Pereira: "El Frente Amplio no ha reconocido a Maduro como presidente" de Venezuela

El presidente del Frente Amplio , Fernando Pereira, aseguró que su partido "no ha reconocido" a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en una rueda de prensa realizada este lunes.

"El Partido Colorado tiene derecho a pedir, pero quien invita es el gobierno electo . En Venezuela hay una situación demasiado difícil como para que Uruguay esté haciendo peleítas internas por ver cuál es la circunstancia. Ahí lo que hay es déficit democrático , problemas graves desde afuera y desde adentro, hay problemas democráticos. Lo que tenemos que discutir es si queremos contribuir a la solución o no" , respondió Pereira.

El presidente del partido de izquierda indicó que ya habían marcado con claridad que iban a esperar los informes del Centro Carter y la ONU sobre las elecciones en Venezuela, y "en ninguno de los dos casos se convalidó el triunfo de Maduro" , por lo que "el Frente Amplio no ha reconocido a Maduro como presidente de la República".

"Pero ninguna de las dos organizaciones ha dicho que hay un resultado contundente, lo que han dicho es que no hay evidencia para poder admitir que Maduro es el presidente legítimo de los venezolanos. En la medida que esos informes no cambien, el Frente Amplio no va a cambiar su posición", adelantó.

Según Pereira, el Frente "espera generar las mejores condiciones para un diálogo profundo en Venezuela, que termine con una salida democrática" que "ha sido varias veces frustrada en los últimos meses".

El jerarca partidario también fue consultado por las declaraciones del ministro de Trabajo designado, Juan Castillo, quien marcó que "los venezolanos han elegido este gobierno y este gobierno se está integrando". En ese sentido, Pereira postuló: "El Frente Amplio es un partido de hombres y mujeres libres, pueden opinar incluso siendo ministros, nadie es más que nadie en el Frente Amplio".