FNC impulsa junto a Sellin la formación de productoras gastronómicas en harina de cebada

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo local, Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) se unió a Sellin para llevar adelante el programa CEBADAS , una iniciativa que busca integrar la harina de cebada en la producción artesanal de mujeres emprendedoras del sector gastronómico.

El programa, cofinanciado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), capacitó a las participantes en el aprovechamiento de nuevas oportunidades de mercado, realzando los atributos nutritivos y sostenibles de la cebada y su potencial en la panificación artesanal.

A lo largo de tres módulos de aprendizaje, 19 emprendedoras participaron en instancias presenciales y virtuales donde profundizaron en temas como el uso de harina de cebada malteada, el desarrollo de nuevos productos, la mejora de la productividad y la gestión de la calidad. También se abordaron aspectos clave vinculados a la enfermedad celíaca, la reducción de desperdicios y la prevención de la contaminación cruzada, fortaleciendo el enfoque integral de la formación.

Una docena de las participantes recibió además tutorías personalizadas para crear recetas propias y optimizar sus procesos de elaboración, con el objetivo de potenciar su competitividad y acceder a nuevos mercados. Según las emprendedoras, la participación en el programa les permitió ampliar la variedad de sus productos, incorporar un valor diferencial y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

“Nos entusiasma enormemente ver las oportunidades que genera la incorporación de la cebada para las emprendedoras que participaron de CEBADAS. El grano forma parte del ADN de FNC y este proyecto nos permitió llevarlo más allá de la cerveza”, destacó Jimena Pérez, gerente general de FNC.

El programa CEBADAS también buscó revalorizar la harina de cebada, un producto que muchas veces se asocia exclusivamente con la elaboración de cerveza, pero que ofrece importantes beneficios para la salud. Aporta fibra soluble, vitaminas del grupo B, hierro y magnesio, además de tener un bajo índice glucémico, lo que contribuye a una mejor digestión y a la regulación de los niveles de azúcar en sangre.

Con esta iniciativa, FNC reafirma su apuesta por la capacitación, la innovación y la sostenibilidad, impulsando proyectos que promueven el desarrollo local y la diversificación de los productos derivados de la cebada.