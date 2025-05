La final que Lionel Messi y Luis Suárez mirarán por TV: Cruz Azul, con DT y jugadores uruguayos, jugará definición de la Concachampions a la que no pudo clasificar Inter Miami

"Quiero agradecer a los jugadores porque cada día se han esforzado por cumplir los objetivos trazados. También estamos muy agradecidos con nuestra afición que se hizo sentir desde el primer minuto", añadió.

Con unos 45.000 aficionados en las tribunas, el estadio lució su mejor entrada en lo que va del semestre, tanto en la liga mexicana como en el torneo de Concacaf.

Cruz Azul's Uruguayan forward #21 Gabriel Fernandez celebrates scoring the team's second goal during the Liga MX Clausura football match between Cruz Azul and Pachuca at the Olimpico Universitario stadium in Mexico City on February 8, 2025. ALFREDO ESTREL

Para pintar el estadio de azul y animar a los aficionados, la directiva del Cruz Azul obsequió a los asistentes miles de banderas con la leyenda "los que cantan con pasión" que además tenían impreso un código qr para descargar los cánticos en los teléfonos móviles.

La afición local cantó con vigor desde el inicio del partido, pero no amilanaron a los Tigres que salieron con una actitud ofensiva, obligados a contrarrestar el gol que Cruz Azul marcó de visita en el 1-1 de la ida.

Hombres clave para los 'felinos' en el arranque fueron sus dos mediocampistas sudamericanos: el uruguayo Fernando Gorriarán con dinamismo, recuperación y distribución y el argentino Juan Brunetta por su toque.

Al minuto 2 el argentino puso en juego una pelota parada que en un segundo cabezazo terminó en las redes, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Al 6, Brunetta ensayó el disparo de media distancia y el portero colombiano Kevin Mier desvió a una mano por encima del travesaño.

Con el paso de los minutos, Cruz Azul se sacudió el dominio del rival y puso a prueba al arquero argentino Nahuel Guzmán, quien al 17 contuvo un disparo de Lorenzo Faravelli.

El 'Patón' Guzmán también mandó a tiro de esquina un cabezazo del uruguayo Ignacio Rivero al 27.

Tras el descanso, Tigres volvió a tomar la iniciativa y al 48 Sebastián Córdova conectó un zurdazo dentro del área que iba al ángulo inferior izquierdo, pero el tiro fue tapado por Mier.

Cruz Azul perdonó a la visita al 60, cuando Sepúlveda apareció de frente al arco y conectó un remate raso que fue inofensivo para Guzmán.

Diez minutos después, tras un pelotazo vertical, Rivero enfrentó en el área al 'Patón' Guzmán que achicó el espacio para quedarse con la pelota.

Cruz Azul's Uruguayan interim coach Vicente Sanchez looks on ahead of the CONCACAF Champions Cup all-Mexican semi-final second leg match between Cruz Azul and Tigres at the Olimpico Universitario stadium in Mexico City on May 1, 2025. Carl de Souza / AFP

Vicente Sánchez, DT de Cruz Azul

Foto: AFP