Chino Lasalvia: su consumo de pasta base, Flavio Perchman en Nacional, el pase de Facundo Torres y la figura que puede volver a Peñarol

20241118 Facundo Torres Selección de Uruguay viaje a Salvador Bahía Brasil Eliminatorias. Fotos @Uruguay (3).jfif Facundo Torres Foto: @Uruguay

“Nos sorprendió gratamente como un entrenador se alimenta de tanta información de un posible refuerzo”, expresó el empresario, quien señaló que la decisión que tomará con Torres es “más global”, “no solamente económica”, teniendo en cuenta además aspectos familiares, de la actividad deportiva de las ligas y de las ciudades.

La transferencia sería superior a US$ 14 millones, dijo Lasalvia al ser consultado si esa era la cifra. Además, adelantó que a Peñarol le quedarían US$ 1.200.000 por el pase.

También reveló que Lyon de Francia se interesó por Torres, delantero de Orlando City de Estados Unidos, pero no hubo avances, como también pasó con Porto de Portugal.

Laslavia también reveló que Torres descartó una oferta gigante desde el fútbol árabe porque perdía nivel deportivo y entendía que se alejaba de la selección de Uruguay. “A Facundo Torres se le bajó una oferta de US$ 40.000.000 de Arabia Saudita y no quiso ir”, comentó.

Brian Rodríguez y “los cocodrilos”

Lasalvia también habló de Brian Rodríguez, otro de sus jugadores, y comentó que hubo un contacto con Boca Juniors el semestre pasado pero no se concretó.

“Brian está para ir a Europa, no está para venir a Sudamérica”, comentó el empresario.

Además, lamentó que no haya podido llegar a Peñarol a principio de este año. “Me dolió que los Cocodrilos Dundee no hayan puesto las manos en los bolsillos”, señaló.

America's Uruguayan forward #27 Rodrigo Aguirre and Uruguayan midfielder #07 Brian Rodriguez celebrate a goal during the quarterfinal second-leg football match of the Liga MX Apertura tournament between Toluca and America at the Nemesio Díez Stadium in To Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, uruguayos en América Foto: AFP

Jonathan Rodríguez y la vuelta a Peñarol

El Chino Lasalvia también habló de la posibilidad de que Jonathan Rodríguez pueda volver a Peñarol en este período de pases.

“Todo depende de la insistencia del entrenador y lo que Peñarol pueda invertir”, dijo el empresario, quien señaló que el regreso “puede ser ahora”.

stuani-jpg..webp Jonathan Rodríguez con Pereiro y Cavani AFP

“Las posibilidades están. Ellos (Portland Timbers de Estados Unidos) lo pagaron a US$ 6.000.000 al jugador y está hace casi dos años. Si el jugador tiene ganas, se pueden bajar las pretensiones salariales del jugador, porque lo que gana en EEUU acá no lo va a ganar, podemos hacer la fuerza sin ningún problema. Y en Peñarol hay gente muy capaz, con mucho poderío económico, que está muy pasiva en el club, y que podría dar una mano para esto”, explicó.

Flavio Perchman en Nacional

El empresario también fue consultado por Flavio Perchman, el representante que dejó ese rol para ser candidato a vicepresidente de Nacional en las elecciones tricolores.

"No me hagan darle palo al gordo que lo quiero mucho”, comentó. “El gordo no va a dejar nada, qué va a dejar (la representación de jugadores)”, señaló.

“Lo que sí le voy a dejar un consejo: mi cuadro es más grande que cualquier jugador y cualquier entrenador, que se vayan los dos, cómo van a estar peleando públicamente si es uno u otro. Es una falta de respeto”, señaló, en lo que fue una apreciación sobre el diferendo entre Nicolás “Diente” López y el entrenador Jorge Bava.

20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional. Foto: Inés Guimaraens

“¿Cómo vas a decir ‘si viene él yo me voy’? Estoy pensando en cualquier club, no solo en Nacional”, aclaró.

“Flavio es mi amigo, lo adoro al gordito”, agregó.

Lasalvia y su consumo de pasta base

El empresario, que está al frente de la SAD de Miramar Misiones, también habló de su pasado cuando era barra de Peñarol.

“Yo fui consumidor de pasta base siete años”, contó. “Estuve en situación de calle. Y lo digo públicamente, es una enfermedad. Me ayudé yo, mi cabeza y Mercedes, una señora de salud mental del Maciel que me ayudó mucho. Tenía 26 o 27 años. Caí en la pasta base por la sociedad, por todo, perdí a mi viejo, no tenía un norte y nadie que me cuidara, mi mamá era fallecida y madre de 12 hijos… La tribuna, el barrio, un día probé y me enganché. Los que están en la calle hay muchos que son víctimas, hay muchos chicos en esa situación que necesitan ayuda”.

Su recuerdo al contador Damiani

Lasalvia recordó al contador José Pedro Damiani, ex presidente de Peñarol. “Nosotros fuimos los famosos becarios, yo conocí a América gracias a él. Mi amor gracias a Peñarol se acrecentó por todos esos viajes. El contador siempre nos enseñó. Me acuerdo que nos decía ‘falopa no pago’. Un crack”, señaló.

0021527773.webp Aviso de José Pedro Damiani en las elecciones 1993 con Paco Casal

“Yo nunca mangaba a los dirigentes, yo les pedía trabajo. Y el contador me abrió los ojos”, expresó. “Empecé haciéndole jardines a los jugadores, pero decía no soy jardinero, soy paisajista, transformación de espacios verdes, sino no podría cobrar en dólares”.