Martín Lasarte sobre si siente el apoyo de la directiva: "¿Cómo viene el apoyo? ¿Vía mail? Estoy tranquilo; laburo por Nacional y dejé un montón de cosas por el camino"

"En el primer tiempo el juego no fluyó, no tuvimos la precisión ni la velocidad para hacerlo. El rival marcó bien. En la segunda parte nos sentimos más cómodos y el acompañamiento de los cambios dotaron de mayores posibilidades. Lamentablemente, la pericia defensiva y las buenas intervenciones del arquero fueron fundamentales y no conseguimos más goles", comenzó diciendo Lasarte.