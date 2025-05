Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi: empezó con dos canchitas con barbacoa y ahora mueve más de 600 jugadores desde baby fútbol a Liga Universitaria y AUF

Todo comenzó con dos canchas de fútbol 5 con dos barbacoas

En 2018, en el corazón de Shangrilá, Luis Suárez construyó dos canchas de fútbol 5 con dos barbacoas.

A los pocos meses, viendo la movida que se generó en la zona, se le planteó al entonces jugador de Barcelona hacer una escuelita de fútbol que llevara su nombre.

El Pistolero no estaba muy convencido, pero finalmente dio el sí.

Aquello fue un boom. Al poco tiempo, el proyecto tenía 300 niños que solamente iban a aprender a jugar y que no competían en ningún torneo.

Las madres y los padres de aquellos niños ocupaban un salón y empezaron a pedir actividades para hacer mientras los nenes jugaban. Así, comenzaron a darse en un salón clases de pilates y de funcional.

La demanda del mercado llevó a Suárez a montar una sala de musculación y el crecimiento del proyecto lo hizo dar poco después otro paso: comprar las dos casas ubicadas detrás de las canchas de fútbol 5 para así construir el complejo deportivo con piscina, sala de musculación de primera y sala de spinning.

Cuando se terminó de construir el club comenzó la construcción de la Ciudad Deportiva Luis Suárez, ubicada en Camino de los Horneros a dos kilómetros de la ruta Interbalnearia, en zona contigua a La Tahona.

La misma fue inaugurada en marzo de 2023, con la presencia de Suárez.

Un plantel de 600 jugadores para 10 ligas diferentes

"Actualmente tenemos 34 planteles de fútbol compitiendo en 10 ligas diferentes", contó a Referí Danilo Álvez que es el coordinador deportivo desde agosto de 2021.

Deportivo Luis Suárez compite en baby fútbol, el fútbol infantil uruguayo, en Liga Universitaria, torneo amateur para deportivas con calidad de estudiantes o egresados de carreras universitarias y desde el año pasado, también en la Asociación Uruguaya de Fútbol con un equipo de fútbol femenino en formativas.

La fuerte presencia de Deportivo Luis Suárez en la Liga Universitaria

El equipo de Suárez compite en sub 16, sub 18, sub 20 y mayores en la Liga Universitaria.

En sub 16 son tantos los adolescentes del equipo que este año presentaron dos equipos: Luis Suárez Universitario y DLS Club.

También tiene un equipo sub 14 y dos sub 15 que son preuniversitarios y que sirve como semillero para los equipos de la Liga Universitaria.

El fútbol femenino, primero en llegar a la AUF

El año pasado Deportivo LS desembarcó en la AUF con un equipo sub 14.

Este año, el mismo grupo de jugadoras compite en sub 16 junto a Plaza Colonia, Montevideo City Torque, Wanderers, Boston River, La Luz, Keguay, Udelar, Estudiantes del Plata y Rampla Juniors. Jugadas cinco fechas, el equipo que dirige Victoria Rotela está quinto.

Felipe Rebollo, exentrenador del femenino de Peñarol, es el coordinador del femenino en la AUF, junto a Danilo Álvez.

A nivel amateur, Deportivo Luis Suárez participa en la Liga MGC que es el torneo femenino aficionado más grande del Uruguay.

También tiene una sub 14 en el Torneo de la Costa.

El baby fútbol contra complicaciones reglamentarias

-lcm9710-lunes-28-suarez-inauguro-el-complejo-deportivo-ciudad-ls-l-carreno-jpg..webp Luis Suárez en su ciudad deportiva Leonardo Carreño

La llegada de Deportivo Luis Suárez al fútbol infantil no fue sencilla.

El equipo se inscribió en 2022 para jugar en 2023 la Liga Interbalnearia, torneo que disputan niños de clubes de Carrasco, en Montevideo, con otros de Ciudad de La Costa, ubicados en San José de Carrasco, Shangrilá, Lagomar, Solymar y El Pinar

Las actividades del baby fútbol están reguladas en Uruguay por la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) ente que nuclea a todas las ligas infantiles desperdigadas en todo el país.

El 10 de mayo de 2022 la Liga Interbalnearia dispuso que todo club nuevo en sus competiciones debía presentarse con jugadores oriundos y que aquellos niños que pidieran pase de otros equipos debían esperar dos años para jugar por el nuevo equipo.

"Recién este año quedamos libres para poder fichar jugadores. Se temía que íbamos a sacarle jugadores a todos los equipos pero la realidad es que solo fichamos a seis jugadores", explicó Álvez.

En la Liga Interbalnearia, Deportivo Luis Suárez compite con un equipo en cada una de las categorías (son ocho), que van desde las generaciones 2019 hasta la 2012.

"Ahí los entrenadores eligen a los jugadores y los elegimos para competir", se sinceró Álvez.

Pero en paralelo a estas actividades, todos aquellos niños que no tienen un nivel para competir en la exigente Liga Interbalnearia, tienen otras ligas para jugar y divertirse.

En 2023, Náutico, con el impulso de Tabaré Alonso, que también es entrenador de formativas en Nacional, creó la Liga Confraternidad, para darle espacio a cientos de gurises.

La liga explotó en cantidad de inscriptos y Deportivo Luis Suárez marcó su presencia.

Tiene tres equipos sub 8. tres sub 10 y tres sub 12. En cada sub 12, el equipo tiene a 21 niños.

En sub 14 femenino, hay tres equipos participando.

"En esta liga, juegan todos los niños, independientemente del nivel que tengan", afirmó Álvez.

"Son tantos los niños anotados que el año pasado y este tuvimos que armar una lista de espera", expresó el coordinador.

Mientras, la escuelita de Shangrilá sigue funcionando con más de 100 niños y niñas que solo van a aprender entre semana pero que no tienen actividad competitiva los fines de semana.

El baby femenino con los primeros títulos para el club

En 2024, la Liga Interbalnearia creó dos torneos exclusivos para niñas, en sub 11 y sub 13.

Ambos torneos fueron ganados por Deportivo Luis Suárez que en este 2025 picó en punta en ambas categorías.

Infraestructuras de primer nivel con estadio habilitado por la AUF y visitado por gigantes de Brasil

1679933048810.webp Ciudad Deportiva Luis Suárez Facebook Complejo Luis Suárez

El complejo de Luis Suárez cuenta con tres canchas de fútbol 11, una con césped artificial y dos de césped natural. Todas tienen iluminación y sistema de riego.

Una de ellas es la que han utilizado equipos como Flamengo o São Paulo como entrenamiento, antes de jugar por Copa Libertadores, porque cuenta con los estándares requeridos por Conmebol y porque la calidad de su césped se amolda a los requerimientos de los equipos visitantes.

La cancha de sintético tiene tribunas con cómodas butacas y capacidad para 1.500 espectadores. Tiene desde el año pasado habilitación AUF y ahí juega el femenino en formativas.

El baby fútbol también tiene tres canchas de primera, iluminadas y una con gradas para 640 personas.

Cuerpos docentes jóvenes y con un perfil bien definido

A partir de las generaciones 2012 y toda las estructura de edades mayores, Deportivo Luis Suárez cuenta con Rodrigo Rial como preparador físico. Rial trabaja también en formativas de Peñarol.

"Los entrenadores del club son todos recibidos, algunos estudian licenciatura en Educación Física. El 90% tiene entre 25 y 30 años, es una forma de generar una identidad propia que no se vea contaminada por experiencias que se puedan traer desde otros lugares", expresó Álvez.

Para 2026, Suárez y Messi planean empezar a competir en juveniles y desarrollar el semillero para su equipo que este año se lanzará al ruedo en el áspero fútbol del ascenso uruguayo,.