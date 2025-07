"Es llegar al Real Madrid de Uruguay": lo que dijo el fichaje de Nacional Juan Pablo Patiño al aterrizar en Montevideo para sumarse a los tricolores

Juan Pablo Patiño en Once Caldas

El colombiano Juan Pablo Patiño, lateral por el sector izquierdo que se sumará a Nacional proveniente de Once Caldas, llegó este lunes a Montevideo y declaró que sumarse a los tricolores “es llegar al Real Madrid de Uruguay”.

"Soy muy feliz. La verdad que vengo a un club histórico, un club grande. Creo que soy muy creyente. Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí. Bueno, quiero conquistar, quiero lograr títulos, quiero venir a aportar demasiado y a seguir mejorando", dijo el jugador en sus primeras declaraciones.

El futbolista que aún no ha sido presentado oficialmente por los albos llegó al Aeropuerto de Carrasco en las primeras horas de este lunes.

NACIONAL La figura de Nacional que el técnico Pablo Peirano no utilizó en ninguno de los dos amistosos de Paysandú y Fray Bentos

El lateral ya se despidió de Once Caldas con un mensaje en sus redes sociales en el que le agradeció por "dejarlo todo en la cancha".

También fue consultado por el próximo clásico ante Peñarol en la segunda fecha del Torneo Clausura. “Lo he visto también con mis propios ojos al clásico Nacional vs Peñarol, es bastante fuerte creo que tiene bastante morbo y bastante competencia entonces con muchas ganas de jugarlo y darle con todo”.

Sobre su llegada al fútbol de Uruguay, señaló que “se ha caracterizado pues por siempre ser de la élite, porque han venido jugadores y se han salido jugadores muy importantes”. “Creo que venir a Nacional, un club con tantos títulos, con Copa del Libertadores, jugadores como Luis Suárez, para mí es un orgullo aportar, creo que el profe (Pablo Peirano) estuvo en Colombia, bueno se convenció de mi talento, se convenció de mi interés por crecer y bueno aquí estoy para lo mejor de mí”.

Con respecto al conocimiento del DT tricolor sobre sus características, dijo: “Afortunadamente pues vengo de Once Caldas, creo que vengo compitiendo, vengo de jugar torneo internacional, Copa Sudamericana. Habíamos pasado a la siguiente fase y para mí obviamente es muy gratificante seguir compitiendo, venir a trabajar, a luchar por un puesto y a darle títulos y historia a ese equipo”.

Patiño también contó detalles de su estilo de juego y dijo que es un futbolista que “siempre va a querer seguir creciendo y mejorando”. "Creo que siempre, dentro de mis sueños, he llegado al seleccionado colombiano también. Entonces, creo que con eso dejo mucho que expresarles a ustedes. Quiero dar lo mejor de mí y ahorita es seguir trabajando fuertemente para conseguir historia”.

"Creo que una de mis virtudes es precisamente ganar la línea de fondo. Quiero centrar mucho, hacer muchos goles. Creo que me gusta bastante el último cuarto de cancha y voy a aprovechar los delanteros y los atacantes tan tan buenos que tiene el equipo", agregó.

El lateral dijo estar “muy agradecido” con los otros colombianos de Nacional, Julián Millán y el recién llegado Hayen Palacios. “Creo que siempre cuando un compatriota llega, tratamos de recibirlo de la mejor manera, así como cuando llegan los compañeros de otros países. He sentido el apoyo no solo de ellos como compañeros del país, sino también la gente de acá. Creo que han sido buenos comentarios los que he recibido y de mí esperen solo mucha actitud y ganas de lo mejor siempre”.

Además, destacó a Millán. “Sabemos la clase de jugador que es, creo que ha logrado mucho aquí en el club últimamente y bueno, muy feliz de ser su compañero, de poder compartir terreno con él y bueno, estar al lado de él compitiendo es mucho más gratificante para mí”.

El colombiano también habló de sus objetivos en Nacional. "Creo que quiero ser campeón, que es lo más importante para mí en este momento y eso se gana ganando partidos y llegando de primero y siendo protagonista, entonces creo que ratificar el buen trabajo que venía haciendo el otro compañero que afortunadamente para él fue vendido y bueno ahorita competir y ganarme un puesto aquí".

Nacional presentó al colombiano Hayen Palacios

Nacional uruguayo anunció este domingo el fichaje del lateral colombiano Hayen Palacios, quien llega al conjunto tricolor proveniente del brasileño Athletico Paranaense.

Nacido en Chigorodó (Antioquia) en septiembre de 1999, el defensor comenzó su carrera en el Atlético Nacional de su país y allí también jugó en Alianza Petrolera, Águilas Doradas, Envigado y Fortaleza.

hayen palacios Hayen Palacios en Athletico Paranaense FOTO: @AthleticoPR

Desde este último pasó al Athletico Paranaense, con el que jugó 20 encuentros entre el Campeonato Paranaense y la Serie B, en los que marcó tres tantos.

Ahora, el defensor se sumará a Nacional, que en este período de pases perdió al lateral Lucas Morales, nuevo jugador del paraguayo Olimpia.

En el conjunto tricolor, Palacios será compañero del también colombiano Julián Millán, quien se sumó a comienzos de este año y ya disputó 34 partidos.

También de su compatriota Juan Pablo Patiño.

Este sábado, en su último amistoso antes del comienzo de la segunda parte de la temporada, Nacional derrotó por 2-1 a Plaza Colonia con anotaciones del nigeriano Osinachi Christian Ebere y de Bruno Arady.

Días antes goleó por 4-0 a Paysandú con dos tantos del exdelantero de Valencia, Celta y Cádiz Maxi Gómez y dos de Agustín dos Santos.

El primero de ellos también se sumó al tricolor en el actual período de pases, en el que otro de los refuerzos del equipo uruguayo fue el campeón de América Nicolás Lodeiro.

El próximo 2 de agosto, Nacional se estrenará en el Torneo Clausura ante el Montevideo City Torque.

Tras haber sido sancionado por incidentes ocurridos en las tribunas durante la final del Torneo Intermedio en la que cayó frente a Peñarol, el tricolor comenzará dicho certamen con -3 puntos.