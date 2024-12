Flavio Perchman llamó a Punto Penal, tildó comentarios de "mala leche", se peleó al aire y Martín Charquero le respondió: "no jodas"

Al primero que encaró fue a Daniel Richard quien había informado que el lateral izquierdo o carrilero de Wanderers, Kevin Rolón, fue ofrecido a Nacional, pero que el nombre quedó inmediatamente descartado porque el jugador es representado por UruFútbol, la empresa que manejaba Perchman y que dejó en manos de su hijo para abandonar la representación de jugadores y dedicarse a la vida política en Nacional.

"No va a ser la primera vez que un jugador con el que trabajé en mi empresa pueda llegar a Nacional. Pero primero informate bien, estás tirando fruta", le dijo Perchman a Richard.

"Si hay una apuesta y está en la empresa de Urufútbol, va a venir, como puede venir uno de (Pablo) Boseli, del Palillo Vanzini, de cualquiera", agregó Perchman. "Vos manejate cómo quieras y hablá con el que quieras", le espetó a Richard.

Posteriormente encaró a Charquero porque le dijeron que el periodista expresó que Eduardo Ache había sido el gran ganador de las elecciones de Nacional.

Charquero le aclaró que dijo que Ache había sido el gran ganador de la primera semana del nuevo Nacional porque fue quien propuso que se quedara Lasarte y además será el representante de Nacional ante la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Perchman: De repente Martín no tenía ganas que fuera Ache el que fuera al Ejecutivo. Yo qué sé, viste cómo son las cosas.

Charquero: Pero a mí me da lo mismo. Elegí vos a alguien.

Perchman: No, no te da lo mismo. No te da lo mismo. No te da lo mismo. Yo sé lo que te da lo mismo y lo que no te da lo mismo.

Charquero: Vos creés que yo quiero que Alejandro Balbi, que es amigo mío, vaya al Ejecutivo y estás confundido. Tengo una muy buena relación con Ache como la tengo contigo. O sea, no va por ahí. Le estás errando.

Perchman: Creo que no. Que la gente juzgue. La campaña ya terminó y ya no hay que operar para nada. Yo te digo simplemente, de acá lo que importa es Nacional, de acá para adelante, para mí.

Charquero: La campaña ya terminó, pero también de tu lista, el viernes me llamaron indignado diciendo que el periodista que trabaja con nosotros en Carve Deportiva había mentido diciendo lo de Jadson Viera y no era ni era mentira ni era parte de la campaña. Cómo habrá sido que a los cuatro días de haber ganado empezaste a manejar el tema de Jadson. No jodas Flavio, nos conocemos hace años. No hay que estar manijeándose tanto.

Perchman: Yo no me manijeo, yo estoy re tranquilo.

Charquero: No se te nota.

Perchman: No se me nota porque lo que no me gusta es cuando dicen que no está en la primera alta, porque yo, hay un par de jugadores que los tengo muy encaminados pero quiero que la primera alta sea un nombre importante.

El vicepresidente de Nacional volvió a la carga contra Richard porque este había dicho que le había ofrecido un contrato con un salario del fútbol mexicano para que López se quede en los tricolores y aceptara a Jorge Bava como entrenador.

El periodista mandó a Perchman a "revisar" la interna de Nacional.

"Revisá vos que no metés una boludo", le dijo el 2 de los tricolores.

Posteriormente, la charla se encarriló y se tornó en una nota informativa donde Perchman contestó sobre algunos puntos importantes para el futuro inmediato de Nacional.