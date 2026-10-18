Freddy García alejó los rumores de una alianza con Damiani para las elecciones de Peñarol: "Que dé un paso al costado; es lo mismo que Ruglio, pero con perfume Polo"

Freddy García, uno de los candidatos a la presidencia de Peñarol para las próximas elecciones del club que se llevarán a cabo en diciembre habló este domingo y despejó rumores respecto a lo que venía siendo un mensaje reiterado en redes sociales: no apoyará una alianza con Juan Pedro Damiani.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Allí anunció que contará con el respaldo de Pepe Herrera y Alejandro Valenzuela, y dijo que le ganó al cáncer.

A su vez, el lanzamiento oficial se llevó a cabo el pasado jueves con su lista 1414.

El emotivo mensaje de Leonel Jaime por el Día de la Madre en Argentina, a la espera de recuperar su nivel con Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Dibu Martínez fue dado de alta tras su operación de mandíbula, pero no llegará al partido ante Uruguay por la fecha FIFA de noviembre

García presentó un programa con 17 medidas concretas que apuntan a revisar la gestión económica del club, además de profesionalizar la estructura deportiva y mejorar los beneficios para los socios.

Como informó Referí, el comité electoral de su lista 1414 lleva por lema "Por amor a Peñarol", mientras que su sublema es "Revisionismo económico".

García pretendía que su lema fuera "La mentira se termina", pero la Comisión Electoral, fundándose en los Estatutos del club, rechazó el lema, generando García rápidamente otro que sí fue validado.

En su grupo de trabajo, como gran novedad, presentó a Edgar Welker, quien fuera vicepresidente de Peñarol en uno de los períodos de Juan Pedro Damiani en el poder, y también de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Freddy García derribó el rumor de que acompañará a Juan Pedro Damiani

Juan Pedro Damiani será candidato de Peñarol con Alejandro Ruibal acompañándolo en la fórmula de la presidencia.

Sin duda que aparecen como los principales directivos para los próximos comicios, siempre esperando una eventual presentación de Ignacio Ruglio como otro de los contendientes, algo que aún no ha sucedido.

En los últimos días comenzaron a surgir rumores fuertes -nunca comprobados- de que Freddy García acompañaría finalmente a Juan Pedro Damiani realizando una alianza en las próximas elecciones aurinegras.

No obstante, el propio García dio por tierra con ellos este domingo a la mañana.

"Si tiene una actitud de grandeza, que Damiani dé un paso al costado. Es lo mismo que Ruglio, pero con perfume Polo. Mismos resultados, mismo fracaso deportivo", dijo el candidato en el programa Punto Penal de canal 10.

Si bien García admitió que recibió a Damiani en su casa, también dijo que "está 10 años atrasado", respecto a sus ideas y que quiere hacer cosas "insólitas para el Estadio Campeón del Siglo".

"El único que saldría favorecido con esas cosas que Damiani quiere hacer en el estadio de Peñarol, sería Alejandro Ruibal", agregó.

"Por Damiani la oposición no se junta", indicó Freddy García.