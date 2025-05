La situación de Diego Herazo y su futuro en Nacional: la decisión del club, la opinión de su representante y los rumores sobre un interés de Peñarol

Esa cifra es inalcanzable para los tricolores. “No podemos pagar la opción”, dijo un directivo de Nacional a Referí este miércoles , quien dio a entender que de todas formas aún no está 100% definido que no sigue, por lo que queda abierta la posibilidad de que haya un acercamiento con San Lorenzo, club que actualmente pasa por una grave situación económica y que ha tenido problemas para pagar los salarios de sus futbolistas.

“Para este momento a Nacional hacer uso de la opción en esos valores se les complica o les resulta un poco complejo, y la idea y lo que me trasladaron es tratar de buscar alguna fórmula para ver si hay alguna posibilidad de extensión o alguna fórmula, alguna ingeniería, como le llamamos nosotros, que le sirva a las tres partes como solución para que Diego siga vistiendo la camiseta de Nacional. O sea, cuando digo las tres partes, es Nacional, San Lorenzo y obviamente el jugador, ¿no?”, señaló.

El representante señaló que si no hay acuerdo el delantero deberá volver a San Lorenzo, club dueño de su ficha.

20250409 Diego Herazo y Rómulo Otero calientan con Nacional Diego Herazo y Rómulo Otero calientan con Nacional FOTO: L. Carreño

“El jugador es propiedad de San Lorenzo, de hecho, por su actualidad, que viene teniendo actividad permanente, no solo convirtiendo sino también en una faceta quizá un poco desconocida para la gente en Uruguay, que es muy asistidor Diego, y creo que lo han comprobado en los últimos tiempos, es un jugador que tiene en este momento mercado, tenemos bastante sondeos, pero bueno hoy la prioridad está en explorar esta variante, de ver la posibilidad de juntos buscarle alguna ingeniería a la situación que hoy tiene Nacional, que es por lo menos lo que a mí me trasladaron, que sería el deseo que él continúe, él está contento ahí, el técnico también le ha trasladado su conformismo, de hecho en alguna otra oportunidad el técnico estando en otra institución, o sea, lo tuvo en su lista de refuerzos”.

A gusto en Nacional

“Él está a gusto, se siente bien, muy contento con la gente, con el día a día, como lo trata el hincha y eso para un jugador es primordial”, destacó el empresario.

Lezcano también indicó que el jugador tiene varias propuestas. “Hay que ver cómo se presenta el mercado, hay varios clubes, o sea, bastantes clubes interesados en él. Ha tenido un gran semestre”, señaló. “Van a ser semanas movidas. Todavía hay un contrato vigente con Nacional y una vez que se esté por vencer ese contrato ahí estaríamos más en situación de poder definir un posible futuro para Diego. Va a depender un poco de todo”.

“Si la situación de Nacional va cambiando día a día, ya ese es un punto al que yo no lo controlo, sí te digo que en todo momento me trasladaron que están muy conformes con la actuación de Diego y lo último que hablé es lo que comentaba antes”, agregó.

20250316 Diego Herazo Nacional Racing Torneo Apertura 2025. Foto: @Nacional Diego Herazo Foto: @Nacional

Con respecto a cómo se siente Herazo en el club y en Uruguay, señaló: “Él me dijo que está muy cómodo y muy contento en Nacional. Después, el hecho de quedarse o no quedarse, es una cuestión que habrá que hablar en la futuro. O sea, él lo que me dijo es que está contento, agradecido a Nacional, conforme y agradecido al hincha de Nacional, para un jugador es muy importante en el día a día. Nacional se vive en la calle, cuando a él le toca ir a un restaurante, cuando le toca ir al supermercado, cuando le toca cargar combustible, o sea, le trasladan un cariño que él lo recibe de una manera muy satisfactoria y está muy a gusto con eso. Entonces, eso para él es muy importante. O sea, él lo que me traslada, que está muy agradecido, muy conforme en Nacional”.

El representante también señaló que Nacional tiene “superpoblada” la posición de Herazo, que a la vez es la que “más escasea” en el mercado.

¿Lo llamó algún club de Uruguay por Diego Herazo? Los rumores de Peñarol

Lezcano fue consultado por si algún equipo de Uruguay lo llamó por Herazo, luego de que surgiera rumores de un posible interés de Peñarol.

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Leo Coelhoy Diego Herazo.jpeg Leo Coelhoy Diego Herazo FOTO: INÉS GUIMARAENS

“Es que hoy de Uruguay si yo me pongo a hablar con otro equipo sería faltarle el respeto a Nacional. No lo haría. Hoy el jugador está en Nacional y yo por Herazo en este momento no hablaría con otro equipo de Uruguay por respeto a Nacional, o sea, por el tema Herazo puntualmente no hablaría con otro equipo hasta tanto no se define la situación de Nacional que es quien tiene la prioridad”, señaló Lezcano, quien tiene relación con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y que llevó a los carboneros a los argentinos Lucas Viatri y Maxi Rodríguez.

Además, destacó que el colombiano tiene ofertas desde otros mercados. “Cuando él termina llegando a Nacional, él tenía dos ofertas al fútbol brasileño, concretas, arriba de la mesa, y se termina decantando por Nacional por una elección que se hizo. Quien termina definiendo siempre es el jugador, pero una elección que se hizo en conjunto, tanto con nosotros, la familia, pero cuando él llega a Nacional tenía situaciones de Brasil concretas, arriba de la mesa, y él termina decantando por ir a Nacional. A ver, posibilidades va a tener, tiene, como dije”.