"Quedamos todos pegados": la particular frase de Diego Aguirre para referirse a la frustrada llegada de Fernando Muslera a Peñarol; el golero fue presentado por Estudiantes

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre reveló en las últimas horas detalles de la frustrada llegada de Fernando Muslera al club, contó la charla que tuvo con Martín Campaña y Guillermo De Amores, y deslizó una importante crítica a lo que fue manifestado por la dirigencia: "Me dijeron que Muslera está arreglado", agregando luego una particular frase a la que acompañó con una sonrisa.

"A veces no podés controlar todas las cosas que pasan. Los tiempos nuestros a veces no son los tiempos de los jugadores, de los que están en Europa, o incluso de otros equipos y las cosas se entreveran. De todos modos, intenté ser lo más directo con los jugadores para que se enteraran por mí de las cosas que estaban pasando", expresó el lunes Aguirre al programa Tarde de Fútbol que se emite en el canal de streaming de Caras y Caretas.

"Cuando a mí me dicen 'Muslera está arreglado' yo lo di por hecho. ¿No? Porque si me dicen 'Muslera está arreglado', Muslera está arreglado. Yo no participo de los contratos", admitió Aguirre.