Grammy 2025: estos son los ganadores de las categorías más importantes de los premios a la música

En las categorías latinas, el boricua Residente ganó Mejor álbum de música urbana con "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN", los venezolanos Rawayana Mejor álbum latino de rock o alternativo con "¿Quién trae las cornetas?" y Carín León la categoría Mejor álbum de música mexicana por "Boca Chueca, Vol. 1".

Esta noche Beyoncé y Taylor Swift se enfrentarán en la categoría de álbum del año por primera vez desde 2010 (Swift ganó en esa ocasión).

Y habrá actuaciones de Charli XCX, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Shakira, Stevie Wonder, Teddy Swims y Raye, y un homenaje en memoria del productor de Thriller, Quincy Jones.

Aquí compartimos una lista con los ganadores de algunas de las categorías más importantes que se han anunciado hasta ahora:

Mejor álbum del año: Cowboy Carter - Beyoncé

Mejor grabación del año: Not like us - Kendrick Lamar

Mejor canción del año: Not like us - Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop: Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop en solitario: Espresso - Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación: Chapell Roan

Mejor actuación de dúo/grupo pop:

Mejor álbum de música urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Mejor canción R&B: Saturn - SZA

Mejor grabación pop dance: Von dutch - Charlie XCX

Mejor álbum country: Cowboy Carter - Beyoncé

Mejor álbum rap: Alligator Bites Never Heal - Doechii

Mejor canción rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor actuación rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor álbum rock: Hackney Diamonds - The Rolling Stones

Mejor actuación rock: Now And Then - The Beatles

Mejor canción rock: Broken Man - St Vincent

Mejor grabación dance/electrónica: Neverender - Justice y Tame Impala

Mejor álbum dance/electronica: Brat - Charlie XCX

Mejor álbum latino tropical: "Las mujeres ya no lloran" - Shakira

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano): "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Mejor álbum pop tradicional vocal: Visions - Norah Jones

Mejor álbum de música americana: Trail of flowers - Sierra Ferrell

Mejor actuación metal: Mea Culpa (Ah! Ça ira!) - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

