Guillermo Francella: el día que casi se va de los Oscar, el fenómeno de El Encargado y por qué extraña el anonimato

"Fui muy conocido a través de los contenidos que llevé a la práctica y que tenían mucha identificación en la gente. Productos muy populares. He sido un defensor a ultranza de lo popular, porque lo popular a veces es minimizado o subestimado. Lo popular no tiene por qué estar reñido con la calidad. Amo lo popular, me gusta hacer cine, televisión, teatro, para el público. Para su totalidad, no para un sector ", sostuvo.

“El universo cine me gusta mucho más pero el advenimiento de las plataforma generó una fuente de trabajo maravillosa. Había tanto trabajo en Argentina que fue maravilloso, pero no todo lo que reluce es oro. Cuando hicieron el balance del costo del straming no todos los contenidos caminaron y el balance fue rojo. Y se fueron. Hoy no hay ficción como debería haber, lamentablemente. Pero El Encargado fue una excepción", comentó.

"Está muy bien la serie, toca muchas cuerdas. Está muy bien escrita, para un interprete transitar ese arco de empatía a oscuridad, de alguien angelado a diabólico, es interesante", dijo el actor sobre la serie que actualmente se ve en la plataforma Disney+.

"Está corrido del eje un poquito, pero yo lo amo", opinó sobre el personaje de Eliseo, el encargado de un edificio de un barrio acomodado de Buenos Aires.

El Oscar por El secreto de sus ojos y por qué casi no va a la ceremonia

Guillermo Francella subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para recibir el Oscar a la Mejor Película Extranjera por El secreto de sus ojos, la película dirigida por Juan José Campanella que fue premiada por la Academia en 2014. Sin embargo, contó que casi no sube a aquel escenario.

Embed - "The Secret in Their Eyes" Wins Foreign Language Film: 2010 Oscars

En principio, sólo le otorgaron cuatro entradas para la ceremonia pero Campanella le aseguró que de todas formas estaría allí. "Juan, ¿cómo hacemos? Quiero ir", le dijo al director. Finalmente, cuando consiguieron dos lugares más, viajó a Los Ángeles. "Llegué a Los Ángeles con esa ilusión", recordó Francella.

"Entro y me siento, estaba con una alegría yo. 'Mirá donde estoy'. Está por empezar, alguien me llama y me pide la tarjeta. Me dice 'no es acá'. En el gallinero estaba. ¿Cómo tan lejos? No puede ser", contó el actor con humor.

Desde el lugar que le había sido asignado, Francella recibía las llamadas de la prensa y se comunicaba con el resto del equipo. "Yo me voy", le dijo a Campanella. "Vas a bajar cuando salga. ¿Y si nos dan? No, Guillermo", lo detuvo Campanella.

"Estaba enojado, no disfrutaba. Veía el evento pero no quería estar", recordó. A medida que se acercaba el bloque en el que premiarían su categoría empezó a bajar hacia el escenario, peor llegó un momento en el que ya no le permitían avanzar. En ese momento lo vio el jefe de seguridad, un mexicano que acababa de ver la película Rudo y Cursi –en la que Francella actuó junto a Diego Luna y Gael García Bernal– y le abrió paso entre la gente. "Me amaba con locura".

Gracias a la intervención del agente de seguridad logró pasar al tras bambalinas junto a los actores y directores que presentarían los premios. Finalmente Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar anunciaron el premio. "Fue maravilloso. Fue lo más lindo que nos pasó. Yo pegué un grito, que en Youtube lo podés escuchar", dijo el actor.

La popularidad masiva y el anonimato

Sobre el éxito de su carrera y su popularidad entre el público, Francella reconoció que a veces extraña el anonimato.

"Tuve una gran parte de mi vida con un anonimato absoluto como cualquiera, y más de la mitad de mi vida de una popularidad muy masiva. Conozco los dos mundos", dijo el actor.

Francella reconoció que "extraña mucho" el anonimato. "Por esta cosa de estar con un freno de mano, a veces sin poder ser mucho vos en la vida. No perdí lo que soy, pero sí me convertí un poco más para adentro, no voy tanto a lugares multitudinarios, me estreso un poco en lugares públicos. Todo es amor. Vos podes ser muy famoso pero no querido y también podés ser muy famoso y muy querido, que es lo que me pasa a mí".

"Ese anonimato que tuve, donde podía ser Guillermo. Tenía una frescura natural que podía transitar sin sentirme observado o posiblemente cuestionado", agregó.

De todas maneras, sostuvo que también se "acostumbró" al mundo de la popularidad. "El anonimato es vivir como cualquier mortal, pero la popularidad, fama, el cariño, el trabajo y la continuidad me cambió totalmente mi vida”.