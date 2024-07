"Hay un nuevo presidente electo y es Edmundo González": Corina Machado rechaza la victoria de Maduro anunciada por el CNE

Mientras los números de Machado se basan en el 40% de las actas que dicen tener, el primer boletín del CNE, con un 80% de las actas, dice reflejar una "tendencia irreversible".

"Ganamos y todo el mundo lo sabe", dijo Machado. "Esto no es un fraude, es desconocer y violar la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan justificar eso. No con la información que tenemos", añadió.

En Venezuela, cada mesa de votación emite un acta de escrutinio que se imprime varias veces y, al tiempo que se transmite al CNE, se entrega a los testigos de cada partido. Todos tienen, en teoría, acceso a los resultados.

Machado dijo que en las próximos días se darán a conocer las acciones. "Porque hasta el final es hasta el final", reiteró.

"Ahora nos corresponde a nosotros defender la verdad, porque esto se trata de la vida de todos".

"Se han violado todas las normas. Nuestra lucha continúa", apuntó González.

FUENTE: BBC