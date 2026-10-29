Honor presentó en Uruguay un celular que transforma fotos en videos y mostró su primer teléfono robot

Honor presentó este martes en el piso 26 de la Torre Antel dos dispositivos que reflejan su apuesta por la inteligencia artificial y la innovación tecnológica. Por un lado, lanzó el Honor 600 Elite 5G, que llega al mercado uruguayo con funciones para transformar fotografías en videos personalizados. Por otro, mostró por primera vez en Uruguay el Honor Robot Phone, un teléfono con una cámara robotizada capaz de moverse, seguir a una persona e interactuar mediante comandos de voz, que por el momento no estará a la venta en el país.

Durante el evento, el vicepresidente de Honor Uruguay, Pablo Patrone, explicó en entrevista con El Observador que la presentación representa un paso más en la estrategia de innovación de la compañía. “Una vez más, la innovación nos pone en el centro de la conversación.”, señaló, y agregó que ambos equipos muestran diferentes formas de incorporar nuevas tecnologías a los dispositivos móviles.

La actividad se realizó junto a Antel e incluyó una presentación de los productos y un espacio para que los asistentes pudieran probar el Honor 600 Elite 5G y conocer de cerca el teléfono robot.

Una de las principales novedades del Honor 600 Elite 5G es la función Imagen a video AI 2.0, que permite convertir fotografías estáticas en clips con movimientos y efectos de estilo cinematográfico. A diferencia de versiones anteriores, el usuario puede personalizar el resultado mediante instrucciones de texto y elegir entre más de 20 plantillas.

“Vas a poder transformar tus fotos en videos”, explicó Patrone a El Observador. Según el ejecutivo, la herramienta permite indicar qué tipo de resultado se busca, en lugar de dejar que el teléfono decida por sí solo cómo animar la fotografía.

El vicepresidente destacó que la función está integrada en el dispositivo y se puede utilizar sin pagar una suscripción adicional. “No hay otra propuesta así en Uruguay, y sobre todo, es gratis para todos”. El equipo también incorpora herramientas de edición con inteligencia artificial, como expansión y mejora de imágenes, además de una cámara principal de 108 megapíxeles. Entre sus características se encuentran una batería de 8.100 mAh, carga rápida de 45 W, pantalla de 6,87 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y certificaciones de resistencia al agua, al polvo y a las caídas.

El equipo también incorpora herramientas de edición con inteligencia artificial, como expansión y mejora de imágenes, además de una cámara principal de 108 megapíxeles. Entre sus características se encuentran una batería de 8.100 mAh, carga rápida de 45 W, pantalla de 6,87 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y certificaciones de resistencia al agua, al polvo y a las caídas.

La batería, de acuerdo con las especificaciones presentadas por la marca, está diseñada para ofrecer varios días de uso con una sola carga. El dispositivo funciona con MagicOS 10, basado en Android 16, e integra herramientas de Google Gemini.

Un teléfono que mueve la cámara y sigue a las personas

El otro protagonista de la jornada fue el Honor Robot Phone, un dispositivo que la compañía había presentado en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona y que ahora mostró en Uruguay como adelanto de sus próximos desarrollos.

El teléfono integra un brazo robótico compacto y un estabilizador mecánico de tres ejes que permite mover la cámara y realizar tomas con mayor estabilidad. También cuenta con seguimiento automático de personas, de modo que puede mantener al protagonista dentro del encuadre sin necesidad de que otra persona maneje la cámara.

Durante la demostración, Patrone mostró cómo el dispositivo puede activar sus movimientos mediante gestos e interactuar con el usuario a través de un asistente de inteligencia artificial. El sistema permite formular preguntas sobre lo que ve y solicitarle distintas acciones mediante la voz.

El equipo incorpora tecnología de imagen desarrollada junto a ARRI, la reconocida compañía vinculada a la industria cinematográfica, y funciones de interacción que buscan ampliar las posibilidades de creación de contenido desde un teléfono.

Sin embargo, el dispositivo todavía no tiene fecha de llegada al mercado uruguayo. Patrone mencionó que se trata de una tecnología que comenzó a comercializarse en China y que la compañía busca desarrollar antes de expandirla a otros mercados.

“Este primer modelo solo va a estar en China, pero esperamos más adelante poder a tener este tipo de modelos”, indicó. La presentación local permitió, de todas formas, mostrar hacia dónde apunta la marca con sus próximos desarrollos.

De fabricar celulares a desarrollar dispositivos con inteligencia artificial

La presentación también estuvo marcada por el cambio de identidad de Honor, que recientemente renovó su logotipo y su eslogan. La frase “Dare to be”, que puede traducirse como “atreverse a ser”, reemplaza al anterior “Go Beyond” y busca transmitir una nueva etapa para la compañía.

Durante su discurso, Patrone dijo que el círculo semicerrado incorporado al logotipo representa la intención de mantener abierta la marca a nuevas posibilidades. La modificación, sostuvo, no responde únicamente a una decisión estética, sino a un cambio en la dirección del negocio.

“Ayer fabricábamos teléfonos, hoy fabricamos equipos con inteligencia artificial, con autonomía, que piensan por sí mismos, que toman decisiones”, expresó ante los asistentes. También adelantó que el siguiente paso será desarrollar dispositivos capaces de moverse e interactuar con el mundo físico.

En ese camino se encuentra el Plan Alpha, anunciado por Honor hace dos años, que contempla una inversión comprometida de US$ 10.000 millones en cinco años para desarrollar inteligencia artificial y nuevos productos, según explicó el ejecutivo.

Patrone señaló que la compañía ya trabaja en China con otros tipos de robots, además de los teléfonos robotizados, y que prevé seguir presentando novedades en los próximos años.

Las expectativas de Honor en Uruguay

La compañía también destacó la evolución de su negocio en el mercado local. Según Patrone, el primer lanzamiento de Honor en Uruguay se realizó junto a Antel hace cuatro años, con el Honor 70, y la presentación del Honor 600 Elite 5G representa el decimo lanzamiento de la marca en el país.

“El crecimiento ha sido exponencial”, afirmó. El ejecutivo recordó que la serie Honor 400 alcanzó récords de ventas para la compañía en Uruguay y sostuvo que las expectativas para la nueva generación son aún mayores.

Otro de los puntos mencionados fue la continuidad de Diego Forlán como imagen de la marca. Honor comenzó a trabajar con el exfutbolista durante la etapa de la serie Honor 400 y renovó el acuerdo para la serie Honor 600.

Patrone indicó que la elección responde a los valores que la compañía busca transmitir y al reconocimiento de Forlán entre el público uruguayo y a nivel internacional.

El Honor 600 Elite 5G ya llega al mercado uruguayo en los colores Negro Terciopelo, Plata Meteoro y Dorado Desierto. Los precios y las condiciones de compra se pueden consultar a través de los canales de venta de la marca. El Honor Robot Phone, en tanto, se exhibió como una muestra de los desarrollos que Honor proyecta para el futuro, aunque todavía no se comercializará en Uruguay.