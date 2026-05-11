Humanova Lab Corporation: el gigante farmacéutico que unifica nueve operaciones y proyecta una expansión global desde América Latina

La industria farmacéutica latinoamericana atraviesa uno de sus movimientos corporativos más importantes de los últimos años. Tras un proceso de integración estratégica que llevó varios años de desarrollo, el grupo empresarial detrás de Medifarma anunció oficialmente el nacimiento de Humanova Lab Corporation , un nuevo holding farmacéutico que consolidará nueve operaciones internacionales bajo una única marca, identidad corporativa y visión compartida.

La nueva estructura empresarial, que tendrá su casa matriz en Estados Unidos, integrará operaciones en Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Portugal, con alcance comercial en más de 50 mercados internacionales.

Según informó la corporación, la integración responde a una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la capacidad operativa regional, potenciar sinergias productivas y elevar aún más los estándares de calidad, innovación y buenas prácticas dentro de la industria farmacéutica.

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Una integración regional bajo una sola identidad

Hasta ahora, las compañías del grupo operaban bajo distintas marcas en cada país. Entre ellas se encontraban Fármaco Uruguayo, Farmarin, Sanderson, Fusa, Atral y las distintas filiales de Medifarma en Sudamérica.

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Con esta transformación, todas las operaciones pasarán a alinearse bajo la marca Humanova, aunque durante un período de transición continuarán utilizando sus nombres locales acompañados por la nueva identidad visual corporativa.

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Ana Abella, gerenta de Marketing de Humanova, explicó que el proceso busca “fortalecer la capacidad operativa, la consistencia institucional y la proyección global del grupo, manteniendo altos estándares de excelencia, calidad y ética”.

Además, remarcó que la integración no implicará modificaciones en la continuidad operativa de las empresas ni en sus relaciones comerciales. “Las operaciones, equipos y relaciones institucionales se mantienen, asegurando continuidad operativa y cumplimiento de los compromisos existentes”, sostuvo.

Screen Shot 2026-05-11 at 15.28.53 Ana Abella, gerenta de Marketing de Humanova.

El caso uruguayo: Fármaco Uruguayo se incorpora a Humanova

Uno de los movimientos más relevantes de esta nueva etapa es la integración de Fármaco Uruguayo al holding global. La empresa cuenta con más de 40 años de trayectoria en Uruguay y mantiene una posición consolidada dentro del sector farmacéutico nacional.

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Actualmente, la compañía es líder en soluciones parenterales de pequeño y gran volumen y se ha convertido en un referente regional en medicamentos oncológicos, exportando productos a distintos mercados latinoamericanos.

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La operación uruguaya dispone de dos plantas industriales que suman 5.474 metros cuadrados, nueve líneas productivas y una capacidad superior a las 24 millones de unidades anuales, trabajando bajo estándares internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Desde la empresa sostienen que la integración permitirá fortalecer tanto el negocio retail como el intrahospitalario mediante nuevas sinergias internacionales dentro del portafolio regional.

“Humanova nace para transformar la salud del mundo que soñamos, impulsando soluciones que mejoren la calidad de vida a través de la innovación y la excelencia operacional”, expresó Leonardo Torres, gerente general de Fármaco Uruguayo Humanova.

Screen Shot 2026-05-11 at 15.27.18 Leonardo Torres, gerente general de Fármaco Uruguayo Humanova.

De Medifarma a Humanova: una expansión de más de tres décadas

La historia del grupo comenzó en abril de 1975 con la fundación de Medifarma en Perú. Posteriormente, en 1993, la compañía fue adquirida por el grupo empresarial Picasso Candamo, que impulsó una estrategia enfocada en modernización, expansión e innovación tecnológica.

Uno de los hitos más importantes llegó en 1998, cuando Medifarma se convirtió en el primer laboratorio peruano en recibir la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura otorgada por la DIGEMID.

A partir de allí comenzó una etapa sostenida de adquisiciones y expansión internacional. En 2005 adquirió la línea de productos para bebés Dr. Zaidman y, un año después, incorporó Laboratorios Trifarma, especializado en producción de sueros.

La internacionalización inició formalmente en 2007 con la adquisición de Droguería Magma en Ecuador. Posteriormente llegaron nuevas operaciones en Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Portugal, Colombia y Chile.

En 2012 el grupo ingresó al mercado brasileño mediante la adquisición de Farmarin, especializado en soluciones de hemodiálisis. Dos años más tarde desembarcó en Uruguay con la compra de Fármaco Uruguayo y en Paraguay con la adquisición de Fusa.

El salto europeo llegó en 2016 con la compra de Atral, mientras que la expansión continuó en 2023 y 2024 con el ingreso a Colombia y Chile a través de las adquisiciones de Corpaul y Sanderson.

Una nueva marca con foco humano

La creación de Humanova también representa una redefinición conceptual para el grupo empresarial. Según explicó Ana Abella, la nueva identidad busca colocar “al ser humano como centro de todo lo que hace el grupo”.

El propósito de Humanova, indicó la ejecutiva, es “brindar soluciones de salud que generen un impacto real y sostenible en la vida de las personas, contribuyendo a transformar la salud en su beneficio”.

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La empresa aseguró que el proceso de integración también incluirá cambios graduales en la comunicación corporativa y canales institucionales. Entre ellos, la adopción del dominio “@humanovalab.com” para los correos electrónicos corporativos y la consolidación de su nueva plataforma digital.

La nueva web institucional puede consultarse a través del siguiente link.

Con esta consolidación, Humanova Lab Corporation busca posicionarse como una de las mayores corporaciones farmacéuticas latinoamericanas con proyección global, en un contexto donde la industria apuesta cada vez más por estructuras regionales integradas, innovación tecnológica y expansión internacional.