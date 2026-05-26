Inteligencia artificial, sensores y diagnósticos tempranos: hacia dónde va el tratamiento de la diabetes en Uruguay

La tecnología aplicada al tratamiento de la diabetes volvió a ocupar un lugar central en la agenda médica local con la realización del ATTD Review Uruguay 2026, una instancia de actualización científica organizada por Coxery que reunió a especialistas para analizar los principales avances presentados en el ATTD 2026, considerado el congreso más relevante del mundo en innovación y tratamientos para diabetes.

El encuentro tomó como referencia lo ocurrido entre el 11 y el 14 de marzo en Barcelona, donde investigadores, médicos, industria y referentes internacionales compartieron las últimas tendencias vinculadas al monitoreo, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

Según explicó Matías Cabal, director de Coxery, uno de los principales diferenciales del encuentro fue que, por primera vez en Uruguay , se realizó una instancia local de revisión y puesta en común de los contenidos presentados en el ATTD , el congreso internacional más importante sobre tecnología y diabetes.

“Los médicos que asistieron al congreso, a la vuelta del mismo, le transmitieron al resto de la comunidad médica lo último; la bajada de línea mundial de lo que debemos hacer en tecnología y diabetes”, señaló.

Inteligencia artificial y automatización en el centro del debate

El formato apuntó a trasladar rápidamente el conocimiento científico internacional a la práctica clínica cotidiana, en un contexto donde herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y los sistemas inteligentes de monitoreo comenzaron a modificar el abordaje tradicional de la enfermedad.

El evento se desarrolló bajo la modalidad de panel moderado y contó con la participación de cuatro médicas referentes en distintas áreas vinculadas al manejo de la diabetes.

La Dra. Elizabeth Abreu abordó los sistemas automatizados de administración de insulina y cómo están transformando el tratamiento de la diabetes tipo 1. Por su parte, la Dra. Marcela Hernández expuso sobre el uso de inteligencia artificial aplicada al manejo clínico de la enfermedad.

Screen Shot 2026-05-25 at 16.52.05 Dra. Elizabeth Abreu.

Screen Shot 2026-05-25 at 16.53.27 Dra. Marcela Hernández.

En tanto, la Dra. Safía Saccone analizó los desafíos y la evidencia actual sobre embarazo y tecnología en diabetes, mientras que la Dra. Fiorella Capezzuto profundizó en los nuevos paradigmas de screening y diagnóstico temprano en diabetes tipo 1.

Screen Shot 2026-05-25 at 16.54.38 Dra. Safía Saccone.

Screen Shot 2026-05-25 at 17.06.55

Tecnología y calidad de vida

Para Cabal, generar este tipo de encuentros formó parte del compromiso que la empresa mantiene con la comunidad médica y los pacientes. “Para Coxery es un compromiso trabajar con la comunidad científica, con los pacientes y acercar tecnología e información a todos los uruguayos”, afirmó.

Screen Shot 2026-05-25 at 17.06.09

La compañía estuvo vinculada históricamente a la incorporación de nuevas herramientas para el tratamiento y monitoreo de la diabetes en Uruguay. Entre otros hitos, Cabal destacó que fueron pioneros en introducir un glucómetro parlante para pacientes ciegos y también en acercar al país sistemas de monitoreo continuo de glucosa mediante sensores.

Más allá del componente científico, desde la organización remarcaron que el impacto final de este tipo de avances trasciende al ámbito médico y repercute directamente en la calidad de vida de las personas con diabetes, a través de tratamientos más personalizados, diagnósticos tempranos y un mejor control de la enfermedad.