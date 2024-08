José Mujica fue hospitalizado en el Casmu: los motivos que lo llevaron a una nueva internación

Sin embargo, el expresidente debió volver a ser internado porque no pudieron seguir pasándole suero , ya que no le encontraban la vena. Desde su sector indicaron que Mujica tiene problemas en las venas por la vasculitis que sufre hace años.

SALUD José Mujica dijo a The New York Times que la enfermedad lo dejó "deshecho" y que está "perdiendo" la vida

Mujica había anunciado el pasado 29 de abril en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. Una semana después comenzó el tratamiento con radioterapia.

El expresidente uruguayo fue consultado por el New York Times sobre su estado de salud y respondió que le hicieron un tratamiento con radiología que "según los médicos, anduvo bien", pero se sentía "deshecho".

"Con todas sus peripecias, amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme. ¿Cuál es el sentido de la vida que le podamos dar nosotros? El hombre frente a los otros animales tiene la capacidad de encontrar una causa para su vida", reflexionó.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, la médica del expresidente Raquel Pannone dijo que Mujica tuvo una "muy buena" evolución luego de que fuera tratado por un tumor maligno en el esófago, pese a que la rehabilitación "le está costando mucho".

"Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena", detalló la doctora.