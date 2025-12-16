La Blanqueada vuelve a brillar: el barrio que se consolidó como nuevo polo inmobiliario de Montevideo

Durante años, La Blanqueada fue un barrio residencial clásico, de perfil familiar y ritmo tranquilo. Hoy, ese ADN convive con una transformación sostenida que la posiciona como una de las zonas con mayor proyección inmobiliaria de Montevideo.

Ubicación estratégica, conectividad, servicios médicos y educativos, y una apuesta temprana por el desarrollo urbano explican un crecimiento que no fue casual, sino progresivo y planificado.

El auge actual encuentra sus raíces más de una década atrás. En 2013 , cuando la inversión aún miraba con cautela a esta zona, un primer proyecto de gran escala marcó un punto de inflexión . Se trató del edificio Ventura Tres Cruces , desarrollado por Kopel Sánchez sobre la calle Monte Caseros , en el eje Garibaldi–Bulevar Artigas. Aquella obra, con cerca de 100 unidades, funcionó como catalizador de un proceso que luego se expandiría por todo el barrio.

“La Blanqueada no era una zona ‘cantada’ para el desarrollo inmobiliario. En ese momento, la atención estaba puesta en Cordón y Tres Cruces. Nosotros vimos una oportunidad distinta ”, recuerda Fabián Kopel , cofundador de Kopel Sánchez. La cercanía con hospitales, universidades y el nodo de Tres Cruces fue clave para apostar por un barrio que, hasta entonces, no figuraba entre los principales destinos de inversión.

Un epicentro que irradió crecimiento

El cruce de Garibaldi y Monte Caseros se transformó en el epicentro del nuevo impulso urbano. A partir de ese primer edificio, comenzaron a sumarse otros desarrollos, tanto de Kopel Sánchez como de otros actores del mercado. El crecimiento se extendió luego hacia Luis Alberto de Herrera, 8 de Octubre y el entorno del estadio de Nacional, consolidando un corredor residencial con fuerte demanda.

Hoy, Kopel Sánchez acumula siete edificios en La Blanqueada —seis ya finalizados y uno en etapa de terminación—, lo que la convierte en la desarrolladora con mayor presencia en el barrio. Entre ellos se destacan proyectos como Ventura Plaza, Terrazas de Ventura y Nórdico, este último próximo a entregarse en uno de los puntos más consolidados de la zona.

Screen Shot 2025-12-16 at 16.58.43 Proyecto Ventura Plaza.

Ventura Terrazas Proyecto Terrazas de Ventura.

Screen Shot 2025-12-16 at 16.51.00 Proyecto Nórdico.

La Blanqueada terminó convirtiéndose en una bisagra entre Tres Cruces, el Centro y el este de la ciudad. Tiene conectividad, servicios y sigue conservando identidad de barrio

Centros médicos, servicios y demanda sostenida

Uno de los grandes diferenciales de La Blanqueada es su entorno institucional. Hospital de Clínicas, Hospital Militar, sanatorios privados y una amplia red de centros de salud generan una demanda constante de vivienda, tanto para alquiler como para compra. Médicos, personal de la salud, estudiantes y profesionales encuentran en el barrio una combinación atractiva de cercanía, precios competitivos y calidad de vida.

A esto se suma la presencia de universidades y centros educativos, además de una oferta comercial en crecimiento: supermercados, locales gastronómicos y servicios de cercanía que refuerzan la dinámica urbana. Según operadores del sector, la demanda se mantiene alta, con valores más accesibles que en barrios como Pocitos o Punta Carretas, pero con una proyección de valorización sostenida.

Un nuevo renacer en marcha

El proceso no se detiene. Kopel Sánchez está finalizando un edificio de 100 unidades en el corazón del barrio —en el predio donde funcionó el antiguo Banco Comercial— que incorpora amenities como gimnasio, barbacoas, espacios de cowork y una galería comercial a nivel de calle. Enfrente, la desarrolladora ya proyecta un nuevo emprendimiento de escala similar, que volverá a poner el foco en el mismo punto donde todo comenzó.

“Ese epicentro que iluminó el crecimiento de La Blanqueada vuelve a brillar ahora, pero ya con el barrio consolidado”, afirmó Sebastián Sánchez, cofundador de Kopel Sánchez. La combinación de nuevos proyectos, servicios renovados y mejoras en infraestructura refuerza la percepción de que el barrio atraviesa una segunda etapa de expansión.

Equilibrio entre modernidad e identidad

El desafío hacia adelante es sostener el equilibrio entre densidad, calidad urbana y preservación del carácter residencial. La Blanqueada ha logrado modernizarse sin perder su esencia: nuevas edificaciones conviven con casas tradicionales, manteniendo un entorno barrial que sigue siendo uno de sus principales atractivos.

Para vivir o invertir, el barrio se consolida como una alternativa sólida dentro del mapa inmobiliario montevideano. Con una historia reciente marcada por decisiones pioneras y una nueva etapa de crecimiento en marcha, La Blanqueada confirma que su auge no es una moda pasajera, sino el resultado de una visión que supo anticiparse al futuro.