La carrera que convocó a más de 4.000 personas en Montevideo y convirtió cada inscripción en una donación

Más de 4.000 personas participaron el domingo en la cuarta edición de la Enfoque Bimbo Global Race 5K Run, que llenó de movimiento las calles del Parque Batlle. La actividad, que formó parte del calendario oficial de la Confederación Atlética del Uruguay, reunió a corredores, caminantes, familias y atletas de distintas edades.

La jornada comenzó a las 8:00 con una prueba de 1 kilómetro destinada a niños de entre 6 y 11 años, quienes participaron acompañados por un adulto o tutor responsable. A las 8:30 se largó la carrera principal, de 5 kilómetros, en un recorrido que pasó por algunos de los puntos emblemáticos de Montevideo.

Además de promover la actividad física y los hábitos saludables, la carrera tuvo un componente solidario. A partir de las inscripciones, Bimbo donará 92.000 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay. Parte de lo recaudado también se destinará a los centros CAIF Juan XXIII y Hermana Carmen.

Para Valentina Jodar, gerente de Marketing de Bimbo , la carrera representa una iniciativa que reúne dos objetivos centrales para la compañía. Por un lado, promover un estilo de vida saludable y generar espacios para realizar actividad física fuera de la rutina. Por otro, colaborar con quienes más lo necesitan a través del Banco de Alimentos.

“Con cada inscripción donamos 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos”, explicó Jodar. Este año, la convocatoria superó las expectativas y alcanzó las 4.600 inscripciones, lo que permitió llegar a las 92.000 rebanadas donadas.

La ejecutiva también destacó la diversidad de participantes que se suman a la propuesta. Mientras algunos llegaron por primera vez y se sorprendieron por el ambiente distendido de la jornada, otros volvieron a participar, como lo hacen cada año.

Jodar agradeció a quienes se sumaron a esta edición y alentó a quienes todavía no lo hicieron a participar en la próxima convocatoria. Según mencionó, la carrera está pensada tanto para corredores experimentados como para aficionados y personas que buscan compartir una actividad al aire libre.

El movimiento como herramienta para el bienestar

Desde Enfoque, la carrera también forma parte de una visión más amplia sobre la importancia de incorporar el movimiento a la vida cotidiana.

Andrés Scotti, director de la institución, señaló que la iniciativa contribuye al propósito de la organización de construir bienestar a través de la actividad física. En ese sentido, destacó la importancia de llevar el movimiento más allá de las instalaciones deportivas y generar oportunidades para que las personas se apropien de ese hábito en distintos espacios.

“Salimos a la calle, salimos a recorrer el barrio”, expresó Scotti, quien valoró especialmente que la actividad se desarrolle en el entorno de la organización.

Sobre la convocatoria, el director de Enfoque destacó la respuesta del público y el ambiente que se generó durante la jornada. Pese a que las condiciones climáticas generaban cierta incertidumbre, la carrera se desarrolló en un entorno de entusiasmo y participación.

Con miles de personas en las calles y una próxima donación de 92.000 rebanadas de pan, la cuarta edición de la Enfoque Bimbo Global Race volvió a vincular el deporte con el bienestar y la solidaridad, en una propuesta abierta a participantes de todas las edades y niveles de experiencia.