La Ciudad de la Costa estrena un policlínico que promete cambiar la atención en la zona

Ciudad de la Costa cuenta con un nuevo centro de salud moderno, accesible y pensado para la comodidad de las familias

5 de diciembre 2025 - 14:51hs
_DSC5014-min

El pasado 1° de diciembre, COSEM inauguró oficialmente su nuevo Policlínico Lagomar, ubicado sobre Av. Giannattasio Km. 21.500, en el corazón de Ciudad de la Costa.

El acto contó con la presencia de la Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, junto a parte de su equipo, las autoridades de COSEM, representantes de la comunidad local y miembros del plantel médico y del equipo de gestión que forman parte de este importante logro.

_DSC4904-2

Con más de 700 metros cuadrados especialmente diseñados para brindar atención integral, el nuevo centro refuerza el compromiso de COSEM de seguir creciendo y acercando servicios de salud de calidad a sus afiliados.

“El Policlínico Lagomar fue pensado para acompañar el crecimiento de Ciudad de la Costa y ofrecer un entorno moderno, funcional y cómodo para todos los usuarios”, expresaron durante el acto.

cuatro cosem

Un espacio pensado para cuidar mejor

El Policlínico Lagomar ofrece una amplia variedad de servicios de salud en un solo lugar, entre los que se incluyen:

  • Consultas médicas y atención en medicina familiar, una especialidad en constante crecimiento.
  • Laboratorio, ecografías, vacunatorio y farmacia.
  • Servicio de carné de salud y fisioterapia, entre otros servicios focalizados.

Además, cuenta con instalaciones modernas, cómodas y accesibles, diseñadas para hacer cada consulta más ágil y brindar una mejor experiencia a pacientes y acompañantes.

5 cosem

Su ubicación sobre una de las principales arterias de la zona —Av. Giannattasio— permite un fácil acceso para toda la comunidad de Ciudad de la Costa y alrededores.

Crecemos para estar más cerca

Con esta apertura, COSEM continúa fortaleciendo su presencia en el área metropolitana, reafirmando su compromiso de ofrecer una atención cercana, humana y de calidad, acompañando el crecimiento y las necesidades de cada familia.

_DSC5313-min

“Este nuevo centro marca el comienzo de una etapa que nos impulsa a seguir ampliando horizontes y cuidando la salud de más uruguayos", afirmaron las autoridades.

