La marca uruguaya que cumple 12 años y lanza un 2x1 que abarca toda su colección

Para celebrar sus 12 años, Indie lanzó un 2x1 en toda su colección de lentes de sol y de receta, vigente del 2 al 12 de septiembre en su tienda de Parque Rodó y en su sitio web. El aniversario llega acompañado de novedades para la marca uruguaya, que renovó su logo y prepara el lanzamiento de Indie Kids, su primera línea dirigida a los más chicos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Nacida en Uruguay en 2014, Indie es una marca sustentable dedicada al diseño y la producción de armazones premium. A esta propuesta suma un servicio de óptica de alta calidad, bajo un concepto de tienda que busca alejarse del formato tradicional del mercado.

Su Estudio, ubicado en Maldonado 2057, refleja esa identidad a través de un espacio cálido y relajado. Allí, los clientes pueden realizarse un examen visual gratuito, personalizado y en el momento, además de recibir asesoramiento para elegir sus nuevos lentes.