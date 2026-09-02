Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Jueves:
Mín  12°
Máx  18°

Siguenos en:

La marca uruguaya que cumple 12 años y lanza un 2x1 que abarca toda su colección

La empresa celebra su aniversario con 2x1 en toda su colección, presenta nueva identidad y prepara el lanzamiento de Indie Kids

2 de septiembre de 2026 8:19 hs
optica indie

Para celebrar sus 12 años, Indie lanzó un 2x1 en toda su colección de lentes de sol y de receta, vigente del 2 al 12 de septiembre en su tienda de Parque Rodó y en su sitio web. El aniversario llega acompañado de novedades para la marca uruguaya, que renovó su logo y prepara el lanzamiento de Indie Kids, su primera línea dirigida a los más chicos.

Nacida en Uruguay en 2014, Indie es una marca sustentable dedicada al diseño y la producción de armazones premium. A esta propuesta suma un servicio de óptica de alta calidad, bajo un concepto de tienda que busca alejarse del formato tradicional del mercado.

Su Estudio, ubicado en Maldonado 2057, refleja esa identidad a través de un espacio cálido y relajado. Allí, los clientes pueden realizarse un examen visual gratuito, personalizado y en el momento, además de recibir asesoramiento para elegir sus nuevos lentes.

La celebración por el aniversario tiene como protagonista al 2x1, una promoción especial que llega en un momento ideal del año para renovar los lentes.

Las más leídas

Después de 13 años en Atlético de Madrid, José María Giménez cambia de club en el último día del período de pases en España

El oasis argentino fundado por un uruguayo: rodeado de bosques, lagos y montañas, recibe turistas de todo el mundo

"Consumo y explotación sexual": qué se sabe del siniestro fatal del sargento que viajaba con tres adolescentes fugadas de INAU

Una estudiante fue apuñalada por un compañero de clase en la Facultad de Medicina: testigos dijeron que el agresor estaba obsesionado con ella

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar