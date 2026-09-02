Para celebrar sus 12 años, Indie lanzó un 2x1 en toda su colección de lentes de sol y de receta, vigente del 2 al 12 de septiembre en su tienda de Parque Rodó y en su sitio web. El aniversario llega acompañado de novedades para la marca uruguaya, que renovó su logo y prepara el lanzamiento de Indie Kids, su primera línea dirigida a los más chicos.
La marca uruguaya que cumple 12 años y lanza un 2x1 que abarca toda su colección
La empresa celebra su aniversario con 2x1 en toda su colección, presenta nueva identidad y prepara el lanzamiento de Indie Kids