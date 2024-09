La transformación de Álvaro Godiño tras la cirugía bariátrica: un viaje de superación personal y profesional

El impacto de la cirugía ha sido profundo y positivo. El paciente ha perdido 55 kilos hasta el momento y espera perder otros 5 a 10. “Noto que aumentó mi productividad y el cuerpo te rinde de otra forma”, afirma. Su energía y capacidades físicas han mejorado notablemente, permitiéndole retomar actividades como trotar y asistir al gimnasio de manera regular. “El hecho de trotar 20 minutos, era algo que no conseguía hacer”, celebra.

La perspectiva de la doctora Verónica Aliandre, internista especializada en obesidad, agrega una dimensión importante a la comprensión de la obesidad y su tratamiento. La doctora describe la obesidad como “una enfermedad de inflamatoriedad crónica” y subraya la importancia de no ver la obesidad con culpa.

La internista enfatiza que la obesidad requiere un tratamiento integral y un equipo de especialistas, que debe incluir un seguimiento pre y postoperatorio riguroso.

20240808 Brand studio CLIBA. Entrevista de Veronica Aliandre. IG (4).jpg Verónica Aliandre, médica internista de Cliba. Foto: Inés Guimaraens

“La cirugía es el tratamiento, pero es un equipo multidisciplinario que tiene un tratamiento preoperatorio muy importante”, afirma. Esto asegura que el paciente esté completamente preparado para la cirugía y reciba el apoyo necesario para mantener los cambios a largo plazo. “Lo más importante es el que necesite y quiera ese cambio para su vida y que además no tenga contraindicaciones”, señala.

Además de las mejoras físicas, Godiño ha experimentado una mejora en su calidad de vida general.

El hecho de poder jugar con mi hija, que no me duelan las rodillas tanto, eso es impagable. El hecho de poder jugar con mi hija, que no me duelan las rodillas tanto, eso es impagable.

La pérdida de grasa visceral también ha tenido un impacto positivo en su capacidad pulmonar y en su rendimiento vocal. “Para mí el hecho de sentirme mejor con mi cuerpo mismo cuando estoy mostrando ejercicios y siendo de ejemplo para otras personas, también es súper importante”, destaca.

El compromiso personal y el del equipo médico son cruciales para el éxito del tratamiento. “Lo primero que tiene que hacer es tomar la iniciativa de consultar con los especialistas en obesidad. Es un tratamiento multidisciplinario y a largo plazo”, aconseja. Para ella, el éxito del tratamiento radica en la combinación de un compromiso personal con el apoyo de un equipo especializado.

El paciente Godiño y la doctora Aliandre muestran cómo la cirugía bariátrica puede ser un catalizador para una transformación profunda y positiva en la vida de una persona. A través de la valentía personal y el apoyo médico adecuado, el paciente ha experimentado una mejora significativa en su salud y calidad de vida, superando barreras físicas y profesionales.

La clave del éxito radica en el compromiso continuo tanto del paciente como del equipo médico, evidenciando que, con el apoyo adecuado, es posible transformar vidas y alcanzar nuevas metas gracias a la cirugía bariátrica.