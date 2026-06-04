La vida después del diagnóstico: cómo convivir con la diabetes sin renunciar a los proyectos de vida

La diabetes suele asociarse a controles, restricciones y cambios en la rutina. Sin embargo, detrás de cada diagnóstico hay personas que enfrentan desafíos cotidianos , aprendizajes constantes y un proceso de adaptación que va mucho más allá de los aspectos médicos.

Ese fue el eje del cuarto episodio de la segunda temporada de MP Talks , el ciclo impulsado por El Observador junto a Medicina Personalizada (MP), que abordó la enfermedad desde una mirada humana e integral.

El programa contó con la participación de Florencia Ambrosoni , endocrinóloga y diabetóloga de MP; Verónica Pietra , nutricionista de MP; y el futbolista Guillermo Cotugno , quien compartió su experiencia personal tras ser diagnosticado con diabetes tipo 1 mientras desarrollaba su carrera profesional en Europa.

Durante la conversación, los especialistas coincidieron en que el abordaje de la diabetes requiere mucho más que un tratamiento médico. La educación, el acompañamiento familiar, la nutrición, la actividad física y la salud emocional forman parte de un enfoque multidisciplinario que busca que las personas puedan convivir con la enfermedad manteniendo su calidad de vida.

Ambrosoni destacó la importancia del apoyo psicológico en distintos momentos del proceso, especialmente durante el debut de la enfermedad. “Tener disponible un psicólogo como parte del equipo de atención ayuda a procesar lo que está pasando y a desarrollar herramientas para afrontar los cambios que implica el diagnóstico”, señaló.

La especialista remarcó además el valor del ejercicio físico y de los espacios de contención para que las personas con diabetes puedan desarrollar una vida plena sin que la enfermedad defina su identidad.

Screen Shot 2026-06-04 at 15.41.03 Florencia Ambrosoni, endocrinóloga y diabetóloga de MP; Verónica Pietra, nutricionista de MP.

El desafío de recibir el diagnóstico

Por su parte, Cotugno recordó cómo recibió el diagnóstico en 2020, cuando jugaba en Polonia. Tras presentar síntomas como calambres y detectar niveles elevados de glucosa en controles de rutina realizados por su club, fue sometido a diversos estudios que finalmente confirmaron que tenía diabetes tipo 1.

“Tuve un proceso de aproximadamente tres meses en el que dudaba si iba a poder seguir jugando o no. Hablé con médicos de distintos lugares y fue una etapa complicada”, relató.

Con el tiempo, el futbolista logró adaptarse a la nueva realidad y descubrir que era posible continuar desarrollando su carrera profesional. “Después, con los partidos, conociéndome más y entendiendo cómo funcionaba mi cuerpo, pude comprobar que sí se puede”, afirmó.

El rol de la familia y el acompañamiento

Cotugno también se refirió a las consultas que suele recibir de padres cuyos hijos fueron diagnosticados recientemente. Según explicó, muchas veces el desafío no solo es para quien recibe el diagnóstico, sino también para su entorno familiar.

“Si para la propia persona es difícil, para una madre o un padre también lo es entender qué significa tener diabetes y cómo acompañar. Lo importante es escuchar a los hijos, entender cómo se sienten y apoyarse en las herramientas disponibles”, sostuvo.

Mantener la calidad de vida

Desde la perspectiva nutricional, Pietra explicó que el momento del diagnóstico suele generar una fuerte movilización emocional, especialmente en niños y adolescentes. Sin embargo, destacó que gran parte del trabajo de acompañamiento consiste en demostrar que la enfermedad no impide continuar disfrutando de las actividades cotidianas.

“Muchas veces lo primero que quieren saber los niños es si van a poder seguir jugando, ir a cumpleaños o hacer deporte. El acompañamiento pasa por brindar herramientas para que puedan seguir haciendo las cosas que les gustan y desarrollándose normalmente”, detalló.

La nutricionista subrayó que el objetivo del equipo de salud es acompañar a las personas y sus familias durante las primeras semanas y meses posteriores al diagnóstico, ayudándolas a incorporar hábitos y conocimientos que les permitan convivir con la enfermedad de forma saludable.

Una vida plena más allá de la diabetes

A lo largo del episodio, los invitados coincidieron en un mensaje central: la diabetes implica desafíos, pero no debe convertirse en un límite para los proyectos personales, laborales o deportivos.

Con información, acompañamiento profesional y una red de apoyo adecuada, es posible construir una vida plena y desarrollar todo el potencial de cada persona más allá del diagnóstico.