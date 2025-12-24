¿Dónde está Papá Noel? | Seguí el recorrido EN VIVO

Google habilitó este miércoles Santa Tracker, la aplicación para conocer la ubicación EN VIVO de Papá Noel o Santa Claus en su paso por distintos partes del mundo.
El desarrollo que reúne también juegos con temática navideña e información curiosa sobre la celebración mantiene este 2025 su acceso libre desde el sitio oficial.
"El 24 de diciembre, la aldea se transformará para ofrecerte una experiencia en la que podrás seguirle la pista a Papá Noel y sus renos a medida que vayan dejando regalos a los niños de todo el mundo", anunció Google.
El recorrido de Papá Noel durará 25 horas, con su primera parada en el Extremo Oriente ruso. A esa hora, serán las 5:00 en Nueva York, las 11:00 en París y 7:00 en Montevideo.
¿Cómo ver en vivo la ruta de Papá Noel con Santa Tracker 2025?
El seguimiento EN VIVO de la ruta de Papá Noel a través de Santa Tracker 2025 cuenta con acceso libre desde el link https://santatracker.google.com/intl/es/
La aplicación Google indicará en qué parte del trayecto se encuentra el legendario personaje de Navidad.
¿Cuáles son los juegos de Santa Tracker 2025?
Además de ofrecer la ruta EN VIVO de Papá Noel, Santa Tracker 2025 cuenta con más de 10 juegos navideños disponibles, entre los que se destacan:
- Laboratorio de programación
- El selfie de Papá Noel
- Oli bajo el mar
- Baile de código
- Elfo propulsado
- Elfo musiquero
- Pelea de bolas de nieve
- Crea un elfo
- Batalla de envoltorios
- Pingüino atraparregalos
- Viaje en ferrocarril
- Presentes y prisas
- Tirachinas de regalos
- Guía la bola
- ¡Que no se caiga el regalo!
- Elfo de altos vuelos
- Dibujo rápido
- Pintura navideña
- Tiempo de regalos
- Tradiciones festivas
- Contraseña a prueba de pingüinos
- Traducciones
- ¿Dónde está Papá Noel?
- Reno a la carrera
- Zona de pruebas nevada
- Test de Geografía
- Túnel de viento
- Encuentra a la pareja