Es oficial: WhatsApp cambia para siempre los chats, ¿cómo serán desde ahora?

WhatsApp , la aplicación de mensajería de Meta , comenzó a desplegar una actualización radical para la privacidad de sus usuarios.

Se trata de una herramienta que permite configurar la autodestrucción de los mensajes en apenas 15 minutos, eliminando cualquier rastro de la conversación sin importar si el destinatario tiene la confirmación de lectura desactivada.

La novedad fue detectada en las recientes versiones beta de Android y WhatsApp Web por el portal especializado WABetaInfo . Hasta el momento, solo se permitía enviar fotos y videos de visualización única, o configurar mensajes temporales con un mínimo de 24 horas.

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Con esta actualización, el nivel de confidencialidad se vuelve extremo. La función está diseñada para el intercambio de datos sensibles, como contraseñas, ubicaciones o información bancaria, garantizando que el texto desaparezca del dispositivo receptor en tiempo récord.

¿Cómo funciona la nueva opción de autodestrucción de WhatsApp?

image WhatsApp

El sistema introduce un temporizador personalizable directamente en la burbuja del chat. Cuando un usuario envía un mensaje bajo esta modalidad en WhatsApp, aparece un ícono de reloj de arena que alerta al destinatario sobre el tiempo límite de visualización, reforzando la transparencia de la herramienta.

Una vez transcurridos los 15 minutos, el texto se elimina de forma automática e irreversible. Si el receptor no abre el chat, el sistema borra el contenido a las 24 horas de haber sido enviado, evitando que la información quede almacenada indefinidamente en los teléfonos.

Paso a paso, ¿cómo activar la autodestrucción de los mensajes de WhatsApp?

Para configurar la opción de autodestrucción de los mensajes de WhatsApp, será necesario seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp e ingresar al chat donde querés enviar el mensaje confidencial.

e ingresar al chat donde querés enviar el mensaje confidencial. Escribir el texto en la barra de mensajes, pero sin enviar todavía.

Tocar el nuevo ícono de reloj o candado que aparece junto a la barra de texto (o mantenar presionado el botón de enviar, según la versión del sistema).

Seleccionar la opción de "15 minutos" en el menú de autodestrucción que se desplegrá en la pantalla.

Apretar enviar. El mensaje aparecerá en la conversación con el ícono de reloj de arena activado.

Importante: para acceder a esta y otras funciones recientes, será obligatorio contar con un teléfono que ejecute Android 5.0 o superior, o iOS 15.1 en el caso de los iPhone