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WhatsApp ya permite dos cuentas en iPhone y suma retoques con IA

La app de Meta actualiza iOS con funciones que Android tenía antes y agrega herramientas de inteligencia artificial para fotos y escritura.

26 de marzo de 2026 13:16 hs
WhatsApp app
Pixabay - MIH83

WhatsApp anunció una serie de actualizaciones que llegan a iOS y Android: desde la posibilidad de tener dos cuentas activas al mismo tiempo en iPhone hasta herramientas de inteligencia artificial para retocar fotos antes de enviarlas.

Doble cuenta y migración entre sistemas

La novedad más esperada por usuarios de iPhone es la compatibilidad con dos cuentas simultáneas en iOS, función que ya existía en Android. Hasta ahora, quienes querían separar el uso personal del laboral debían cargar con dos teléfonos o recurrir a aplicaciones de terceros.

También se actualizó la migración de chats entre plataformas. Pasar conversaciones de iPhone a Android, o viceversa, ahora se hace en pocos pasos y sin perder fotos ni videos del historial.

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IA para retocar fotos y ayuda para escribir

WhatsApp incorporó Meta AI directamente en el chat para editar imágenes antes de enviarlas. La función permite eliminar elementos que distraen o cambiar el fondo de una foto sin salir de la conversación.

La otra función de IA es "Ayuda para escribir", que sugiere borradores de respuesta a partir del contexto de la conversación. Por ahora está disponible solo en inglés; según la compañía, esperan sumar más idiomas durante este año.

Gestión del almacenamiento

La app suma también una herramienta para liberar espacio sin borrar chats completos. Desde el perfil de cada conversación, en la sección "Administrar almacenamiento", se pueden eliminar archivos pesados de forma selectiva, conservando el hilo de mensajes.

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