No es lavandina: el truco para quitar el moho y las manchas de humedad de la pared al instante

Humedades en paredes

Por El Cronista

Además de ser manchas antiestéticas, el moho es peligroso para la salud, pudiendo causar alergias y problemas respiratorios en las personas que conviven con este hongo en su hogar.

Para eliminar la humedad muchos eligen la lavandina, que puede llegar a ser una sustancia muy tóxica utilizada en ambientes cerrados, por eso, cambiar a ingredientes simples y naturales obteniendo el mismo resultado es una gran opción.

Cómo sacar el moho de la pared rápido Los métodos recomendados para eliminar todo el moho de las paredes:

Vinagre blanco

Agua oxigenada

Pasta de bicarbonato

Lejía

Vinagre para eliminar el moho de las paredes Para eliminar el moho de las paredes con vinagre solo se tiene que mezclar este ingrediente con la misma cantidad de agua y rociarlo sobre la zona afectada por la humedad.