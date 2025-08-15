Dólar
LIMPIEZA

No es lavandina: el truco para quitar el moho y las manchas de humedad de la pared al instante

Existe un truco infalible para eliminar las manchas de moho y humedad de las paredes rápidamente

15 de agosto 2025 - 9:33hs
Humedades en paredes

Humedades en paredes

Por  El Cronista

Además de ser manchas antiestéticas, el moho es peligroso para la salud, pudiendo causar alergias y problemas respiratorios en las personas que conviven con este hongo en su hogar.

Para eliminar la humedad muchos eligen la lavandina, que puede llegar a ser una sustancia muy tóxica utilizada en ambientes cerrados, por eso, cambiar a ingredientes simples y naturales obteniendo el mismo resultado es una gran opción.

Cómo sacar el moho de la pared rápido

  • Los métodos recomendados para eliminar todo el moho de las paredes:
  • Vinagre blanco
  • Agua oxigenada
  • Pasta de bicarbonato
  • Lejía

Vinagre para eliminar el moho de las paredes

Para eliminar el moho de las paredes con vinagre solo se tiene que mezclar este ingrediente con la misma cantidad de agua y rociarlo sobre la zona afectada por la humedad.

Pasta de bicarbonato: cómo aplicar esta mezcla milagrosa que elimina la humedad

Esta pasta perfecta para la limpieza, se hace mezclando un cuarto de taza de agua tibia, tres cuartos taza de vinagre y 2 cucharadas de bicarbonato. Una vez lista se coloca sobre la zona afectada y se deja actuar durante 30 minutos para luego frotar con un cepillo la zona y enjuagar con agua caliente.

¿Cómo evitar la aparición de manchas de humedad?

  • Mantener la humedad interior por debajo del 60%.
  • Ventilar regularmente baños y cocinas.
  • Usar deshumidificadores o sensores inteligentes en zonas propensas.
  • Mantener una temperatura ambiente entre 18 y 20°C.

Cuáles son los beneficios del vinagre

  • No mancha telas ni superficies
  • Desinfectante natural
  • Desengrasante
  • Abrillantador

Por qué no conviene limpiar con lavandina

  • La lavandina es un químico tóxico y estas pueden ser las consecuencias de utilizarla:
  • Gases tóxicos que causan irritación y quemaduras
  • Reacciones químicas peligrosas
  • Manchas en la ropa
Temas:

moho humedad lavandina

