No es lavandina: el truco para quitar el moho y las manchas de humedad de la pared al instante

Además de ser manchas antiestéticas, el moho es peligroso para la salud, pudiendo causar alergias y problemas respiratorios en las personas que conviven con este hongo en su hogar.
Para eliminar la humedad muchos eligen la lavandina, que puede llegar a ser una sustancia muy tóxica utilizada en ambientes cerrados, por eso, cambiar a ingredientes simples y naturales obteniendo el mismo resultado es una gran opción.
Vinagre para eliminar el moho de las paredes
Para eliminar el moho de las paredes con vinagre solo se tiene que mezclar este ingrediente con la misma cantidad de agua y rociarlo sobre la zona afectada por la humedad.
Pasta de bicarbonato: cómo aplicar esta mezcla milagrosa que elimina la humedad
Esta pasta perfecta para la limpieza, se hace mezclando un cuarto de taza de agua tibia, tres cuartos taza de vinagre y 2 cucharadas de bicarbonato. Una vez lista se coloca sobre la zona afectada y se deja actuar durante 30 minutos para luego frotar con un cepillo la zona y enjuagar con agua caliente.
¿Cómo evitar la aparición de manchas de humedad?
- Mantener la humedad interior por debajo del 60%.
- Ventilar regularmente baños y cocinas.
- Usar deshumidificadores o sensores inteligentes en zonas propensas.
- Mantener una temperatura ambiente entre 18 y 20°C.
Cuáles son los beneficios del vinagre
- No mancha telas ni superficies
- Desinfectante natural
- Desengrasante
- Abrillantador
Por qué no conviene limpiar con lavandina
- La lavandina es un químico tóxico y estas pueden ser las consecuencias de utilizarla:
- Gases tóxicos que causan irritación y quemaduras
- Reacciones químicas peligrosas
- Manchas en la ropa