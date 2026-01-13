¿Qué significan los martes 13 y por qué se los relaciona con la mala suerte?

Este martes 13 de enero de 2026 el calendario de supersticiones vuelve a ganar protagonismo a raíz de la asociación directa que suele efectuarse a la fecha con la mala suerte .

Popularizado con el dicho “Ni te cases ni te embarques”, su origen radica en una combinación de factores históricos, religiosos y culturales.

El número 13 suele ser considerado negativo desde la Antigüedad. En la tradición cristiana, se lo vincula con la Última Cena, donde eran trece los comensales y Judas , el traidor, ocupaba ese lugar. Desde entonces, quedó asociado a la traición y al desequilibrio.

Otras de las explicaciones de la fama de la jornada se basa en una combinación de circunstancias religiosas: Marte era el Dios romano de la guerra, por lo que se considera que el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia.

En el Kabbalah judío se menciona a 13 espíritus malignos. En el tarot la carta que se asocia con la muerte es el número 13. La tradición griega destaca que fue un martes cuando nació Tifón, un monstruo alado que podía alcanzar las estrellas.

¿Cuál es la diferencia entre el martes 13 y el viernes 13?

Martes 13 y viernes 13 suelen asociarse con la mala suerte, pero la diferencia radica en la tradición cultural y geográfica que pesa sobre cada fecha.

En países de habla hispana como Argentina, España o Chile, el “martes 13” está rodeado de supersticiones antiguas: su nombre deriva de Marte, dios romano de la guerra, y al número 13 se le atribuyen connotaciones negativas por motivos religiosos y mitológicos, como la traición en la Última Cena o símbolos de destrucción.

En cambio, el “viernes 13” es más temido en culturas anglosajonas como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, donde esa combinación se arraigó a través de relatos históricos y la cultura popular.