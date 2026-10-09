Quién es Francie Millán: nació en Texas, es hija de sanduceros y representará a Uruguay en Miss Grand International 2026

Francie Millán representará a Uruguay en el Miss Grand International 2026 , después de ser seleccionada para competir en el concurso internacional de belleza que tendrá su definición el próximo fin de semana en Tailandia .

La modelo nació en Texas y es hija de padres oriundos de Paysandú , quienes emigraron a Estados Unidos y mantuvieron dentro de la familia el vínculo con el país, sus costumbres y sus tradiciones.

"Si le hubieras dicho a la niña que fui que algún día estaría en un escenario internacional, representando al país del que creció escuchando hermosas historias, no creo que te hubiera creído", confeso la joven en Instagram.

El pueblo de menos de 2 mil habitantes que combina naturaleza, pesca deportiva y tranquilidad a la vera del río Uruguay

Su relación con los concursos comenzó cuando tenía 14 años, al presentarse en Latina San Antonio como representante de Uruguay , lugar donde obtuvo su primera corona. Desde entonces, continuó su carrera en distintos certámenes hasta llegar a competir en Miss USA y obtener posteriormente el título de Miss Grand Texas .

¿Quién es Francie Millán, la modelo nacida en Texas que representará a Uruguay en Miss Grand International 2026?

Millán nació y creció en Texas junto a sus hermanos. Sus padres emigraron desde Paysandú en 1999 y, según contó, en su casa conservaron el español, el acento uruguayo y distintas costumbres familiares.

"Algunos sueños parecían tan lejanos que ni siquiera sabía si tenía derecho a soñarlos. Y aquí estoy. A miles de kilómetros de casa, llevando Uruguay en mi corazón, viviendo un momento que alguna vez pareció imposible", repasó la joven de 24 años.

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A los 14 años participó en Latina San Antonio representando a Uruguay y consiguió su primera corona. Luego fue elegida Miss San Antonio y avanzó hacia competencias estatales. En 2026 obtuvo el título de Miss Grand Texas y fue seleccionada para participar del Miss Grand International en representación del país de sus raíces.

La preparación para los concursos incluyó formación en Colombia y distintas experiencias dentro del circuito estadounidense. También participó en Miss USA, antes de asumir el desafío de competir en el certamen internacional que se desarrolla en Tailandia.

El vínculo con Paysandú también forma parte de su historia familiar. Más allá de ser el lugar de nacimiento de sus padres, todavía conserva familiares allí.

Millán tenía previsto viajar a Uruguay en 2020, pero el viaje quedó suspendido por la pandemia de coronavirus.

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Además de su actividad como modelo, trabaja en Estados Unidos y participó en actividades relacionadas con la comunidad uruguaya en Houston. En distintas oportunidades también habló sobre su intención de impulsar los concursos de belleza en estas latitudes y acompañar a jóvenes interesadas en la actividad.

Durante su participación en Tailandia, la modelo publicó un mensaje dedicado al país que representa. "Sentí a Uruguay", escribió Millán antes de referirse al orgullo de llevar al concurso la identidad y las raíces transmitidas por su familia.

"Hay países que se conocen por su tamaño. Otros, por su poder. A Uruguay se lo conoce por su alma", concluyó.

El Miss Grand International 2026 comenzó en septiembre y tendrá su definición este sábado 10 de octubre en Bangkok, donde se conocerá a la ganadora de la edición.