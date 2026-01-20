Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Lifestyle / ASTRONOMÍA

Tormenta geomagnética sobre la Tierra: el Sol activa la alerta mundial por consecuencias en las comunicaciones, ¿qué se sabe?

El fenómeno que se mantuvo contínuo durante la noche del hemisferio norte y con chances de alcanzar niveles G4, obligó a los operadores de infraestructura y a las autoridades a adoptar medidas orientadas a mitigar cualquier posible impacto alguno.

20 de enero 2026 - 9:12hs
tormentas solar geomagnética

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en ingles) perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos detectó una tormenta geomagnética el lunes 19 de enero devenida de la onda expansiva de eyección de masa coronal (CME).

El fenómeno que se mantuvo contínuo durante la noche del hemisferio norte y con chances de alcanzar niveles G4, obligó a los operadores de infraestructura y a las autoridades a adoptar medidas orientadas a mitigar cualquier posible impacto alguno.

image
Reporte oficial SWPC

Reporte oficial SWPC

"Posible aumento y mayor frecuencia de los problemas de control de voltaje, normalmente mitigables", sañalaron desde la SWPC. El llamado de advertencia también incluyó a las operaciones de satélites, como así también alertas sobre posibles períodos prolongados de degradación del GPS.

Más noticias
Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana
NUBES

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana: de qué se trata este fenómeno que podría ser una "tormenta de verano"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid.
FUTBOL DE ESPAÑA

Xabi Alonso en el ojo de la tormenta, después de la derrota del Real Madrid y la Supercopa en manos del Barcelona

¿Qué es una tormenta geomagnética?

Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra. Duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Su origen es externo y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre.

image
Tormenta geomagn&eacute;tica

Tormenta geomagnética

Este tipo de evento adopta un carácter global, comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. No obstante, las amplitudes con que se observan las tormentas en distintos lugares son diferentes, siendo mayores cuanto más altas son las latitudes.

¿Qué es una tormenta geomagnética de niveles G4?

Conforme a la escala para cuantificar la intensidad y los efectos de las tormentas geomagnéticas publicada por la agencia NOAA de Estados Unidos, cinco son las posibles valores (G1 a G5) relacionados con los valores del índice Kp alcanzado, indicando así la frecuencia promedio con que aparecen en cada ciclo solar.

Tormenta geomagnética
Escala de niveles de tormentas geomagnéticas

Escala de niveles de tormentas geomagnéticas

Efectos de la tormenta geomagnética nivel G4:

  • Impacto sobre los sistemas eléctricos: posibles problemas generalizados de control de voltaje y algunos sistemas de protección desconectarán por error activos clave de la red.
  • Impacto sobre operaciones de naves espaciales: podrían experimentar problemas de carga y seguimiento en la superficie; podrían ser necesarias correcciones para problemas de orientación.
  • Otros sistemas: corrientes inducidas en las tuberías afectan las medidas preventivas, propagación de radio de alta frecuencia esporádica, navegación por satélite degradada durante horas, navegación por radio de baja frecuencia interrumpida, y observación de auroras en lugares bajos.

Temas:

tormenta Tierra Sol

Seguí leyendo

Las más leídas

Laura Alonsopérez en el ensayo de la comparsa Balelé
CARNAVAL

Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, abrirá el Desfile Inaugural de Carnaval con la comparsa inclusiva Balelé

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Tenfield igualó ante la AUF la oferta por la producción audiovisual y se cerró definitivamente la licitación del fútbol uruguayo

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol vs Racing por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, por dónde verlo y precio de las entradas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos