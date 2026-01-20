Tormenta geomagnética sobre la Tierra: el Sol activa la alerta mundial por consecuencias en las comunicaciones, ¿qué se sabe?

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en ingles) perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos detectó una tormenta geomagnética el lunes 19 de enero devenida de la onda expansiva de eyección de masa coronal (CME).

El fenómeno que se mantuvo contínuo durante la noche del hemisferio norte y con chances de alcanzar niveles G4, obligó a los operadores de infraestructura y a las autoridades a adoptar medidas orientadas a mitigar cualquier posible impacto alguno.

"Posible aumento y mayor frecuencia de los problemas de control de voltaje, normalmente mitigables", sañalaron desde la SWPC . El llamado de advertencia también incluyó a las operaciones de satélites, como así también alertas sobre posibles períodos prolongados de degradación del GPS .

Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra . Duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Su origen es externo y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre.

Este tipo de evento adopta un carácter global, comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. No obstante, las amplitudes con que se observan las tormentas en distintos lugares son diferentes, siendo mayores cuanto más altas son las latitudes.

¿Qué es una tormenta geomagnética de niveles G4?

Conforme a la escala para cuantificar la intensidad y los efectos de las tormentas geomagnéticas publicada por la agencia NOAA de Estados Unidos, cinco son las posibles valores (G1 a G5) relacionados con los valores del índice Kp alcanzado, indicando así la frecuencia promedio con que aparecen en cada ciclo solar.

Efectos de la tormenta geomagnética nivel G4: