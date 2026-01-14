Una abuela se vuelve viral por jugar Minecraft para financiar el tratamiento de su nieto contra el cáncer

Sue Jacquot , una abuela estadounidense de 81 años que vive en Arizona, ha logrado captar la atención de miles de personas a través de su canal de YouTube , donde comparte videos de ella jugando Minecraft . Lo que comenzó como una actividad para ayudar a su nieto de 17 años, Jack Self, a costear su tratamiento oncológico , se ha convertido en una verdadera historia de solidaridad y superación.

Bajo el pseudónimo de Gramma Crackers , Jacquot logró reunir más de 150.000 suscriptores en su canal . En cada uno de sus videos, además de mostrar sus aventuras en el videojuego, incluía un enlace a GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos, donde los seguidores podían realizar donaciones para financiar el tratamiento de su nieto, quien había sido diagnosticado con cáncer.

En una entrevista con el canal Local12 de Arizona, Jacquot explicó que, a pesar de no tener interés previo en los videojuegos debido a la brecha generacional, se sintió motivada a adentrarse en el mundo de Minecraft porque "así es como interactúan los niños actualmente". Esta decisión se convirtió en una forma de acercarse a su nieto y ofrecerle apoyo económico.

La decisión de Jacquot de subir videos al estilo Let's Play, donde ella jugaba y comentaba mientras se enfrentaba a los retos del videojuego, resultó en una respuesta abrumadora por parte de la comunidad online. “La reacción de internet fue impresionante. Cuando puse el GoFundMe, las donaciones explotaron”, contó Jacquot. Uno de los donantes llegó a aportar la impresionante suma de US$ 5.000 al sitio.

Además de los fondos recaudados, Jacquot destacó que esta experiencia le permitió estrechar aún más su relación con Jack, quien ahora, gracias a la ayuda recibida, se encuentra libre de cáncer. La abuela, que nunca pensó que sería una creadora de contenido, encontró en Minecraft un nuevo hobby, y a día de hoy sigue subiendo videos para su creciente comunidad de seguidores.

El tratamiento de Jack Self

Jack Self fue diagnosticado con sarcoma, un tipo de cáncer que afecta los tejidos conectivos y musculares del cuerpo. El diagnóstico llegó en 2024, un golpe duro para la familia, que emprendió una batalla para cubrir los altos costos de tratamiento. Después de someterse a una intensa quimioterapia, el joven se encuentra ahora en remisión, aunque su proceso de recuperación aún continúa.

“Ha sido un proceso largo, y se estima que tomará alrededor de cinco años para que Jack pueda vivir nuevamente como un niño normal”, explicó Jacquot, quien sigue recibiendo donaciones a través de la plataforma GoFundMe, mientras se mantiene optimista sobre el futuro.