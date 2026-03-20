Más que un showroom: así es Magna Haus, el nuevo espacio que busca cambiar el lujo automotor en Uruguay

Magna, representante de BMW Group en Uruguay, inauguró “Magna Haus”, su nuevo centro integral de operaciones en Carrasco , con una propuesta que apunta a transformar la experiencia de atención en el segmento premium.

El nuevo espacio, que demandó una inversión superior a los 12 millones de dólares , centraliza los servicios de venta y posventa de las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad bajo el concepto global Retail Next , una estrategia que combina diseño, tecnología y atención personalizada en entornos más abiertos y digitales.

La inauguración contó con la presencia de autoridades internacionales y locales , entre ellas la CEO de BMW Group Latinoamérica, Maru Escobedo ; el CEO de Mercados Importadores de la región, Alejandro Echeagaray ; el CEO de Magna, Agustín Lama ; y su presidente, Avelino Rodríguez .

La bienvenida estuvo a cargo del gerente general de Magna en Uruguay, Federico Bangerter , quien destacó el carácter estratégico del proyecto. “Magna Haus es, antes que nada, un compromiso con Uruguay, con nuestros clientes y con el futuro ”, afirmó.

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En diálogo con El Observador, Bangerter subrayó que el nuevo espacio marca un punto de inflexión para la marca en el país. “Viene a cambiar la industria premium. La experiencia que van a vivir nuestros clientes es totalmente distinta a lo tradicional”, señaló.

Además, explicó que el concepto Retail Next fue adaptado a la identidad local, incorporando elementos propios de la cultura uruguaya, como un espacio de parrillero pensado especialmente para la comunidad de usuarios.

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El showroom presenta una distribución de espacios abiertos, con una amplia área de exhibición donde conviven las tres marcas: BMW y MINI en la planta principal, y BMW Motorrad en el nivel superior. La propuesta apunta a generar un recorrido fluido, con asesoramiento personalizado apoyado en herramientas digitales, que facilite la elección del vehículo según las necesidades de cada cliente.

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Uno de los aspectos diferenciales del proyecto es el área de entrega de vehículos, concebida como un espacio reservado donde los usuarios pueden vivir el momento de recibir su nuevo automóvil en un entorno especialmente diseñado para la ocasión.

La sustentabilidad es otro de los pilares de Magna Haus. El edificio incorpora un techo verde de más de 1.300 metros cuadrados, paneles solares capaces de generar 100.000 kWh anuales, sistemas de climatización inverter, iluminación inteligente y mecanismos de recolección de agua de lluvia, en línea con las políticas ambientales de BMW Group a nivel global.

Además de su función comercial, el nuevo local fue pensado como un punto de encuentro para la comunidad de clientes. Incluye un área de cowork, espacios de descanso y una barbacoa destinada a actividades y encuentros de usuarios de las marcas.

En cuanto al servicio posventa, Magna Haus cuenta con 16 bahías de atención simultánea, equipadas con tecnología de última generación para mantenimiento y asistencia mecánica.

Los resultados comerciales respaldan esta apuesta. BMW lidera el segmento premium en Uruguay con más del 55% de participación, mientras que MINI registra cifras récord en el mercado local. En ambos casos, la electrificación del portafolio ha sido clave para consolidar su posicionamiento.

“Queremos que los clientes vengan a disfrutar. Incluso quienes no conocen todas las marcas se van a sorprender con la experiencia”, concluyó Bangerter.

Con esta inauguración, Magna y BMW Group refuerzan su estrategia en Uruguay, apostando a la innovación, la sostenibilidad y una experiencia de marca que trasciende la simple compra de un vehículo.