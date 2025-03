"Menopáusicas ¡y qué!": las colombianas que muestran que las mujeres no tienen "fecha de vencimiento"

Sexo, dinero, salud mental, poder y miedo a la muerte, son algunos de los temas que abordan en el podcast, con el que le hacen frente a la idea de que las mujeres quedan descartadas cuando se les va el periodo.

Llevan tres temporadas, 30 entrevistas, miles de reproducciones y una nominación al Premio Ondas a mejor podcast conversacional, todo un éxito digital a tan solo ocho meses de su lanzamiento.

Es un proyecto que decidieron emprender en medio de su jubilación, de forma independiente, y luego de publicar libros y de ocupar diferentes cargos directivos en los medios de comunicación más influyentes de Colombia.

Yolanda y María Elvira, además de ser amigas entrañables, han consolidado una dupla poderosa que pasó de cubrir guerras y de entrevistar presidentes, a compartir sus propias vivencias en conversaciones íntimas que desafían el silencio impuesto a las mujeres de su generación.

BBC Mundo conversó con ellas sobre su experiencia con la jubilación, con el poder, con las mujeres que invitan a su podcast y sobre su emprendimiento a una edad en la que no es tan común lanzarse al mundo digital.

BBC

¿Por qué emprender un proyecto de cero en plena jubilación?

María Elvira: El mensaje que queremos mandar con este proyecto es que la jubilación no es el fin de la vida, sino el principio de una nueva etapa muy rica. A uno no lo sacan del inventario, uno decide salirse cuando cree que su función terminó y yo creo que ahí está la inteligencia, en saber uno mismo hasta cuándo.

Yo seguí trabajando después de pensionada 10 años y luego me costó mucho el desempleo.

El primer lunes después de salir de la emisora dije: "¡Qué delicia no madrugar!". Y el segundo lunes me dio ansiedad. Tuve que ir al psiquiatra porque no sabía cómo manejarlo.

Así que yo me salvo con este proyecto. Es decir, hay vida después de la menopausia y es una vida deliciosa. Lo voy a decir así: no hay que rendirle cuentas a nadie, no hay que ir sino a donde a uno le da la gana de ir y hacer lo que uno quiere hacer, con pasión y entusiasmo. Y el día que uno se canse, pues se cansó y ya. Así de sencillo.

Y ¿esperaban el impacto que están teniendo? ¿Esperaban, por ejemplo, que le fueran a llegar a tantas jóvenes?

Yolanda: Soy muy cercana a mujeres jóvenes, como mi hija, que es una de las personas que me ha mantenido actualizada en muchos sentidos, y eso me hizo entender que podía haber jóvenes que pudieran conectarse.

En cambio, me ha sorprendido que nos escuchen hombres jóvenes y me ha sorprendido aún más que lo hagan hombres mayores, porque la mayoría de hombres de nuestra generación no suelen estar conectados con estos temas.

Nos han dicho: "Las escucho porque como mi señora tiene eso, pero nosotros no hablamos, entonces yo las oigo o las veo a ustedes y yo ahí entiendo, me imagino, qué le puede estar pasando".

Cortesía María Elvira y Yolanda han publicado varios libros periodísticos a lo largo de su trayectoria profesional.

¿Qué han aprendido sobre la menopausia hablando con más mujeres y tan diversas?

Yolanda: Para mí lo más importante es que se quiebra el estereotipo. No hay una menopausia igual a la otra y no hay una menopáusica igual a la otra.

Hemos hablado con mujeres que han tenido síntomas, pero también con las que ni se dieron cuenta de que estaban transitando esa etapa. Están las que tienen calores, las que tienen dolores, las que tienen insomnio, a las que se les alborotó la libido y a las que ya no les dan ganas.

A mí lo que me parece más interesante es eso porque cada mujer es un universo y cada una ha enfrentado su proceso menopáusico de manera distinta.

María Elvira: Concuerdo con Yolanda en que el gran logro de este proyecto es haber roto estereotipos, pero aun tengo una interrogante porque hemos conversado en general con mujeres que han tenido acceso a educación formal.

Estamos en proceso de hablar, por ejemplo, con mujeres que viven en contextos mucho más vulnerables o que se encuentran en una situación de dependencia económica.

Actualmente quizás tenemos más pistas sobre lo que nos puede pasar en términos de salud mental a las mujeres en la adolescencia o durante la maternidad, pero no necesariamente en la menopausia o incluso en la vejez. ¿Cómo han vivido ese tema en esta etapa de sus vidas?

María Elvira:A mí me han dado crisis de ansiedad ya entrada en años.

Me dio ansiedad de quedarme como en el vacío, digamos, de sentirme muy vital, que todavía puedo aportar, que mantengo la curiosidad viva, pero estoy desempleada.

Y no quiere decir que la edad no me dé duro. Yo tengo una mamá de 101 años y esa proyección me produce pánico: no quiero llegar allá.

El proceso del deterioro y el aumento cada vez mayor de la dependencia a mí me torturan. Por eso estoy en este momento con psiquiatra, porque a veces no sé tramitar eso y me entran unos pánicos tenaces.

A medida que envejezco voy sintiendo a la parca ahí, como Pepe Grillo, encima del hombro. Yo cada vez pienso más en la muerte, casi que me obsesiona y me preocupa.

Para mí estar ocupada y tener un proyecto es una cosa que me tapa el hueco que siempre tengo en el estómago.

Yolanda: A mí no me ha dado crisis de ansiedad particularmente con la edad. Puede ser por la diferencia de edad con María Elvira, porque nos llevamos 17 años.

Pero coincido con muchas de las mujeres con las que hablamos en el podcast en sentir que en esta etapa soltamos lastres.

Es decir, cuando vas llegando a la menopausia, te enfrentas a sus más y sus menos. El calor, la resequedad, los síntomas, pero al mismo tiempo ya tus hijos están grandes y, si no tuviste, ya no es un dilema a resolver. Ya hay unas decisiones tomadas, y aprende uno que no hay que hacer todo si no quiere.

Entonces suelta y me parece que eso también da tranquilidad. Es chévere.

Ahora, sí hay algo que empieza a pasar y que seguramente pasa más en la medida que aumentan los años y es que la muerte deja de ser una posibilidad remota e intangible, sino que está ahí, con la enfermedad. Deja de ser una cosa para el futuro.

Cortesía de Menopáusicas y ¡que! En uno de los episodios conversaron con la cantante de la banda de rock Aterciopleados, Andrea Echeverri.

¿Cómo ha sido para ustedes el tema de buscar apoyo psicosocial?

María Elvira: No es la primera vez que busco esa ayuda. Yo tengo una filosofía y es que cuando uno hace una mudanza, contrata una empresa de mudanzas para que le muevan la nevera, los libros, los muebles y le ayuden a llevarlos al otro lado. Uno no se los echa al hombro porque no llega.

Así que cuando a uno se le desbarata la repisa, uno llama y pide ayuda.

Yo he tenido depresiones varias veces y he ido al psicólogo y al psiquiatra porque es cierto que no le solucionan a uno los problemas, pero le ayudan a tramitarlos.

Aunque todavía hay muchos prejuicios al respecto, sobre todo en el sector masculino. Y creo que eso también viene de que las mujeres tenemos más licencia para las emociones.

Además, una de las cosas valiosas que tiene este podcast es que se rompen los silencios: los nuestros y los de nuestras invitadas.

Yolanda:Ahora, contrario a María, para mi el apoyo emocional fue un poco tardío, llegó hace 11 años cuando me separé.

Estuve casada 20 años y 15 fui cuidadora de un hombre enfermo. Fue un matrimonio con muchas dificultades y yo me quería separar, pero no sabía cómo hacerlo. Tú no lo haces porque la culpa que cargas encima no te deja.

Ahí fue cuando llegué a un punto de quiebre personal y busqué terapia.

Antes de alguna manera tenía esta idea de la súper mujer que es buena profesional, responde por la hija, es proveedora, pero no se puede quebrar, básicamente.

Hasta que entendí, como dice María, que si a uno se le está cayendo la estantería interior, tiene que buscar quién le ayude a poner los palitos otra vez.

En ese sentido, a veces necesita a un terapeuta y otras veces necesita a las amigas.

Sobre esa idea de la "súper mujer" y ahora que pueden evaluar en retrospectiva sus propias carreras, ¿cómo fue para ustedes conseguir el éxito profesional siendo mujeres? ¿Cómo fue tener cargos de poder?

María Elvira: Yo nunca he creído mucho en el poder. A mí el poder me produce miedo, me parece que es un arma muy peligrosa y en eso he sido muy cuidadosa.

Pero también uno habla de la feria dependiendo de cómo le va en ella y yo he de reconocer que en mi feria no me ha ido mal. Siempre tuve oportunidades y, salvo la que me dio Yolanda, la mayoría me la dieron hombres.

Con lo que había que lidiar era con el mal genio de los jefes. Pero si uno me gritaba o me rompía lo que escribía, porque era la época de la máquina de escribir, yo decía: "Te dije que estoy aprendiendo, vete a la mierda", y le cerraba la puerta.

Ahora, en cuanto al tema de acoso, lo viví por ejemplo de parte de altos funcionarios del gobierno. En una ocasión, un canciller en una entrevista se me acercó y lo tuve que parar, le dije: "Quíteme la mano que yo vine a entrevistarlo".

Creo que por mi educación y no sé si por mi temperamento, pues he peleado y también he sido rebelde con causa y sin causa.

Yolanda: En mi caso siempre pensé, y lo sigo creyendo, que cuando fui llegando a cargos de manejo de equipos, era porque era buena y no porque era mujer.

Pero con el tiempo sí empecé a entender que había unos matices y unas maneras.

Por decir algo, hubo un momento en que algún jefe me llevó a algún evento porque quería mostrarme, exhibirme. También hubo unos niveles de irrespeto y de no reconocimiento al trabajo que tú haces.

Además, la disparidad de salario con los hombres era muy grande. En una ocasión llegó un colega hombre a ganar más que yo y cuando pregunté por qué la diferencia, la respuesta fue: "Es una apuesta para el futuro, una persona joven, es a quien tenemos en perspectiva para que crezca aquí".

Y ahi yo respondí más o menos: "Entonces no es porque sea mujer, sino por vieja la discriminación. Vale, la experiencia no cuenta". Hubo solo silencio.

Cortesía de Menopáusicas y ¡que! La portada del podcast "Menopáusicas y ¡qué!".

Esa discriminación por ser mujeres viejas, ¿cuándo se hizo evidente?

Yolanda:Cuando empezaron a controvertir mis columnas de opinión con términos peyorativos respecto a mi edad.

Entonces, yo sé que el debate público en términos generales, sobre todo en las redes sociales, es muy pobre y tiende a no haber argumentos elaborados, sino a quedarse en un plano personal en el que empiezan a exponer a la gente con lo que sea.

En el caso de las mujeres, porque no le pasa igual a los hombres, muchas veces se centran en el físico y en la edad. A mi me decían, por ejemplo, que por qué no me arreglaba mis dientes.

Y luego empezó a salir el tema de la vejez como un elemento. Lo que a mí me parece extraño, por decir lo menos, es que ese sea un argumento, entre comillas, para descalificar tu opinión. Que en vez de decir: "No me gusta tu columna porque creo que tal y tal", te digan: "Vieja, píntese esas canas, váyase a criar nietos".

Pero yo nunca he sentido que cumplir años sea un problema. Yo tengo muy resuelto eso. O sea, mi proceso de envejecimiento lo tengo resuelto. Para mí cada año que cumplo es un privilegio.

Fue por eso que empezó la idea de hacer "Menopáusicas ¡y qué!".

¿Cómo les ha ido creando contenido en el mundo digital y llegando a nuevas plataformas? ¿Qué han aprendido?

Yolanda:Para mí ha sido como una reivindicación porque llevo 20 años actualizándome y metiéndome en los nuevos formatos.

Con "Menopáusicas" ha sido demostrar que, cuando hay ideas y uno encuentra quién le siga la cuerda, como en este caso, se puede lograr.

En términos de aprendizaje, para mí lo más retador y al mismo tiempo lo más interesante, ha sido encontrar el tono de la conversación después de haber hecho entrevistas durante tantos años.

No quiere decir que una conversación no se prepare. Al contrario: nosotras nos sumergimos en la vida de la invitada antes de hablar con ella. Pero son dos cosas distintas.

En una entrevista tú tienes un objetivo específico dependiendo de la persona entrevistada y de la información que estés buscando.

En cambio, en la conversación tú estás abriendo una puerta y estás tratando de encontrar un ambiente propicio para que una mujer nos cuente sus historias. Es ahí en donde hay que encontrar ese punto en donde tú también estás participando y contando cosas. Es un aprendizaje que creo que no acaba.

María Elvira:Yo estoy en el kinder porque soy una analfabeta tecnológica. Yolanda y los jóvenes con los que trabajamos me enseñan.

A mí una de las cosas que me ha parecido ventajosa es que no haya que lidiar con tanta cosa como en la televisión, por ejemplo. También que es una oportunidad de abrir espacios, aunque es difícil porque hay mucha competencia, pero se puede.

Para mí ha sido comprobar que puedo. No seré la reina de la tecnología, pero sigo instrucciones y ahí voy aprendiendo.

Nosotras engranamos en este proyecto que me ha revivido, me hace muy feliz y me demuestra que nos podemos reinventar. Imagínense: una cucha (vieja) de 77 años como yo, está haciendo podcast.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC

FUENTE: BBC