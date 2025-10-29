Montevideo presentó la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política

Con la presencia de integrantes del gobierno y de representantes del espectro político uruguayo, este miércoles fue presentada la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política que se desarrollará en Montevideo en abril de 2026.

En el evento realizado en el Palacio Legislativo estuvieron entre otros la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus y el representante de la Cumbre en Uruguay, Leandro Fagúndez. También participaron legisladores, autoridades municipales y referentes de distintos partidos políticos, en un encuentro que, según los organizadores, primó el espíritu plural y democrático que caracteriza al país.

Durante la presentación, los organizadores destacaron la importancia de que Montevideo se sume a la lista de ciudades que han albergado este encuentro internacional, como Cartagena, Quito, Lima, Ciudad de México, Monterrey, Miami, Madrid y Buenos Aires.

Durante el lanzamiento, Cosse dijo que la Cumbre "va a salir muy bien" porque el sistema político pondrá lo mejor de sí para que así sea. "Para impedir la degradación de la democracia tenemos que hacer muchas cosas, pero una de las más importantes es impedir la degradación de nuestro discurso. Por lo tanto hay que poder hacer enormes esfuerzos entre todas y todos”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, señaló que la Cumbre "es una invitación a la formación, a la capacitación y al conocimiento". "Durante tres días se cruzarán profesionales de distintas partes del mundo: políticos, consultores, académicos, periodistas y medios de comunicación, presentando distintos análisis, experiencias, nuevos desarrollos, servicios y avances de la comunicación y la consultoría política”.

El ministro de turismo, Pablo Menoni, sostuvo que “ este es un congreso particular, por el nivel de los expositores que vienen". "Ellos tienen una excelente repercusión en sus países de origen y se transforman ellos en promotores del lugar de destino turístico. Como decimos siempre, quienes van a venir por primera vez, se van a sorprender. Así que tenemos ese efecto multiplicador”, dijo

A su vez, Leandro Fagundez, representante de la Cumbre en Uruguay, señaló: “Nos encontramos con un escenario muy alentador. Llegamos a este lanzamiento ya con la declaratoria de interés nacional por parte del Senado, con la declaratoria de interés turístico por parte del Ministerio y estamos ya en conversaciones con otras entidades gubernamentales para que nos acompañen”. "Han pasado 23 ediciones en todo el mundo: en Iberoamérica, Estados Unidos y España. Para nosotros recibirla en esta ocasión creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar”, agregó.

La XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política fue declarada de Interés Nacional por la Cámara de Senadores de Uruguay, en reconocimiento a su relevancia académica y su aporte al fortalecimiento institucional y al debate público en Iberoamérica.

En su edición 2026, el evento reunirá a más de 200 especialistas y expositores de toda la región, quienes abordarán temas vinculados a comunicación electoral, de gobierno, redes sociales, estrategias políticas y políticas públicas. Serán tres jornadas de conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios de networking, orientados a compartir experiencias, innovaciones y desafíos en el campo de la comunicación política contemporánea.