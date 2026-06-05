More Botavara: el proyecto de Carrasco Este donde todas las unidades tienen vista a los lagos

More Botavara avanza con obra iniciada y se consolida como uno de los proyectos residenciales con mayor nivel de comercialización en la zona de los lagos de Carrasco Este. Ubicado sobre los lagos Calcagno y Pesquero, el desarrollo combina arquitectura de autor, beneficios fiscales y un sistema de amenities orientado a un estilo de vida vinculado al agua, la naturaleza y la cercanía con Carrasco.

En una de las zonas de mayor crecimiento inmobiliario del área metropolitana, More Botavara se posiciona como una de las principales opciones tanto para vivienda como para inversión. Su ubicación permite acceder rápidamente a Carrasco, al Aeropuerto Internacional y a los principales servicios, en un entorno que viene mostrando una fuerte valorización y creciente demanda residencial.

El proyecto fue diseñado por Carlos Ott en asociación con Carlos Ponce de León , con una implantación que prioriza las vistas abiertas hacia los lagos desde todas las unidades. A diferencia de otros desarrollos de la zona, donde las mejores visuales quedan reservadas para determinadas orientaciones o pisos altos, en More Botavara el paisaje forma parte integral de la propuesta arquitectónica.

Las unidades de 1, 2 y 3 dormitorios fueron concebidas para potenciar la relación entre interior y exterior, incorporando amplias terrazas y parrilleros de uso exclusivo en todos los apartamentos, un diferencial cada vez más valorado tanto por usuarios finales como por inversores.

Otro de los atributos que distingue al proyecto es su propuesta de amenities. More Botavara contará con piscina exterior climatizada, piscina interior, gimnasio, playroom, barbacoas, muelle y guardería náutica, conformando uno de los sistemas de amenities más completos de la zona de los lagos. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia residencial vinculada al aire libre y al entorno natural, en un formato que trasciende el apartamento tradicional.

Además, el desarrollo se encuentra amparado bajo la Ley de Vivienda Promovida, permitiendo acceder a beneficios fiscales relevantes para compradores e inversores, entre ellos exoneraciones tributarias y ventajas en renta y patrimonio, lo que fortalece su atractivo como inversión inmobiliaria en Carrasco Este y Ciudad de la Costa.

More Botavara es desarrollado por Altius Group junto al respaldo de Peninsula Investments Group. Todo esto es garantía de trayectoria, clientes satisfechos y proyectos terminados.