Muere Quincy Jones, el gigante de la música que produjo "Thriller" de Michael Jackson y trabajó con Frank Sinatra

Durante su trayectoria, que duró más de 75 años, ganó 28 premios Grammy y fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time.

Produjo y dirigió la grabación del disco benéfico de 1985, We Are The World (Somos el mundo).

También compuso la banda sonora de más de 50 películas y programas de televisión, incluidos Heat of the Night (En el calor de la noche), The Color Purple (El color púrpura ) y The Italian Job.

Al principio de su carrera, Jones trabajó en estrecha colaboración con Frank Sinatra y reelaboró el clásico de Sinatra Fly Me To The Moon (Llévame a la luna), transformándolo de un vals a un swing.

En la película The Wiz (El mago), Jones trabajó junto a Michael Jackson, quien tenía 19 años.

Durante décadas trabajaron juntos y Jones produjo los álbumes Off the Wall, Thriller y Bad.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC