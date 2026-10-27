¿Por qué este pueblo de Latinoamérica puede elegir entre dos nacionalidades?

Los habitantes de Nahuaterique , una comunidad centroamericana que quedó bajo soberanía hondureña tras una disputa territorial con El Salvador, tienen la posibilidad de elegir entre la nacionalidad salvadoreña y la hondureña, e incluso conservar ambos documentos en determinados casos.

Esta particularidad tiene su origen en un conflicto fronterizo que enfrentó durante décadas a los dos países y que terminó con un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1992.

Sin embargo, el reconocimiento de ese derecho no llegó de inmediato. En 1999, una convención entre ambos estados estableció las condiciones para que los habitantes de las zonas afectadas pudieran optar por una de las dos nacionalidades, según su lugar de nacimiento y su situación personal.

Nahuaterique forma parte de los territorios conocidos como "exbolsones", zonas fronterizas que durante años estuvieron en disputa entre El Salvador y Honduras . El 11 de septiembre de 1992, la CIJ resolvió el conflicto sobre seis sectores que sumaban unos 432 kilómetros cuadrados. Honduras obtuvo aproximadamente el 62% del territorio en litigio, incluido Nahuaterique .

"Amanecimos siendo hondureños, nos dimos cuenta que ya no éramos salvadoreños por la radio", recordó José Melzar Argueta, en el libro Nahuaterique: la historia que llevó a la deriva al ex Bolsón. Aunque el fallo cambió el país al que pertenecía el territorio, muchos habitantes mantenían sus vínculos familiares e históricos con El Salvador.

Para resolver esa situación, en 1999 se ratificó la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las zonas delimitadas por la sentencia de la CIJ. Su artículo 7 reconoce a las personas nacidas en esos territorios la posibilidad de optar por la nacionalidad salvadoreña u hondureña por nacimiento.

El acuerdo también contempla a quienes vivían en esas zonas y estaban incluidos en el censo elaborado por la Comisión Técnica Especial. En esos casos, el trámite debe ajustarse a las constituciones de ambos países. Para los menores de edad, se establecen condiciones particulares: pueden elegir su nacionalidad dentro de los dos años posteriores a cumplir 18 años y, hasta entonces, conservan la de sus padres.

El trámite requiere presentar documentos como la partida de nacimiento y una constancia de inscripción en el censo correspondiente. La convención establece un plazo de 60 días para resolver la solicitud y dispone que, si no hay respuesta durante ese período, se considera concedida.

Con el paso de los años también hubo avances para formalizar la situación de los habitantes ante Honduras. En 2009, durante el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, comenzaron a recibir documentos de identidad hondureños, según repasó el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica.

Aun así, la comunidad sigue buscando un mayor reconocimiento institucional. Sus habitantes impulsaron iniciativas para convertirse en municipio del departamento hondureño de La Paz, aunque esas gestiones no prosperaron.

De esta manera, Nahuaterique mantiene una situación particular: el territorio pertenece a Honduras, pero algunos de sus habitantes pueden elegir entre dos nacionalidades gracias a un acuerdo que buscó resolver las consecuencias de una disputa fronteriza.

Con información de LaPrensaGrafica.com