Abogado de inversores de Conexión Ganadera pidió que se investigue un cheque por US$ 100 mil emitido tras la muerte de Basso

La solicitud llega un día después de que la jueza Diovanet Olivera dispusiera que Carrasco , su esposa Iewdiukow y Cabral, viuda de Basso, deberán fijar domicilio y no podrán salir del país, con la entrega de sus documentos de viaje por 180 días.

Además, el escrito también pide investigar al banco HSBC por abrir "cuentas post mortem", luego de que el periodista Eduardo Preve difundiera la imagen de un cheque diferido de US$ 100.000 emitido por los sucesores de Gustavo Basso el 9 de enero de 2025, más de un mes después de la muerte del administrador de Conexión, con fecha de pago para el 23 de junio de este año.

Previo a la audiencia, Durán ya había adelantado a los medios presentes que iba a solicitar que también sean investigadas las hijas de Basso, fallecido en noviembre de 2024, ya que contaba con pruebas que demostraban que tenían conocimiento y formaban parte de la operativa de Conexión Ganadera.

Sin embargo, el abogado finalmente decidió no realizar la solicitud en la audiencia. En la instancia judicial el abogado Juan Pablo Decia solicitó que se incautaran los celulares de los tres socios investigados, ya que existía el riesgo de que se continuaran los movimientos de ganado. La jueza le replicó que eso debía solicitárcelo al fiscal Rodríguez, y que hasta ese momento no era legalmente el representante de sus clientes, ya que no había presentado la lista de designaciones.

Tras la discusión, Rodríguez aclaró que su Fiscalía tenía las "puertas abiertas" para las solicitudes que quisieran realizar los abogados de las víctimas.

Por esto, Durán decidió esperar y presentarse en Fiscalía para solicitar la ampliación de la denuncia, así como también la incautación de celulares que había requerido Decia.

La idea de la incautación de los celulares fue criticada por las defensas de los tres socios investigados. Jorge Barrera, abogado de Carrasco e Iewdiukow, dijo que s e "sorprendió" al escuchar que el pedido era para evitar el trasciego de ganado, ya que el decreto de concurso de acreedores de Conexión estaba por emitirse, y desde ese momento "es imposible" realizar movimientos de los activos de la empresa.

"Además, cualquiera puede comprar un celular en cualquier esquina, por lo que la prohibición no tendría efecto", agregó en una rueda de prensa realizada luego de la audiencia.

"Se habló de riesgo de fuga de forma genérica, sin argumento alguno. Mencionaron un 'trasiego de ganado', pero sin indicar pruebas, fuentes o evidencia que sustente esa afirmación. No se puede fundamentar una medida de ese impacto solo con una frase verbalizada en audiencia", dijo por su parte Eduardo Sasson, abogado de Cabral.