Aumentan tensiones en la interna blanca: Botana rechaza "mordaza" y pide voto "sin mirones" mientras presidente de la Convención llama a "achicar la manija"

“Todas las opciones están arriba de la mesa: que aparezca alguno más, que se bajen otros y que haya acuerdos”, dijo a El Observador Juan Martín Rodríguez.

El diputado herrerista, que nuevamente será el presidente de la mesa de la Convención, señaló que hasta el viernes a la tarde se pueden presentar las listas por lo que hasta esa hora habrá tiempo para que se registren cambios.

Pese a esto, el grado de división que están mostrando los sectores –tanto de forma pública como privada– lleva a algunos a observar el escenario de acuerdos como “difícil”. Dirigentes consultados señalaron que estaban faltando “diálogos fraternos” por parte de los líderes para encauzar la situación.

Las distancias incluso motivaron a Rodríguez a pedir “a los que están dando manija” que “achiquen un poco” porque “lo más importante no es el resultado sino quedar en posición de volver a ganar el gobierno en 2029”.

“Tengo fe de conducirla de forma que al final todos sean conscientes de la importancia del resultado. También tengo confianza en el discurso de unidad de Luis”, dijo Rodríguez y reconoció que estaba hablando con todos para bajar decibeles.

Sublema, micrófono y voto secreto

La decisión de competir con sublema es uno de los temas que genera diferencias, particularmente en Alianza País, que impulsa a García. El senador Carlos Camy planteó ante el directorio que hubiera un “sublema único” para asegurar que el más votado individualmente sea presidente.

“Puede pasar que quien salió segundo en votos individuales sea el presidente por el sublema”, dijo la semana pasada a El Observador y consideró que si bien era legítimo –porque está en la carta orgánica– ese presidente carecería de la mayor “legitimidad política”.

El planteo no tuvo andamiaje, pero este lunes el senador Sergio Botana redobló la apuesta. Dijo que ganar por sublema era “inllevable” y rompía el “código de honor” del “que gana, gana”. “Rechazo la acumulación de laboratorio porque divide al partido”, señaló a El Observador.

El legislador también cuestionó la decisión de no habilitar el micrófono para que puedan opinar los convencionales. “No puede ser una Convención mordaza, los convencionales tienen que tener libertad para decir lo que les parezca”, expresó.

Por último, pidió que el voto sea secreto. “No me gusta eso del voto con mirones”.

El artículo 22 de la carta orgánica establece que la votación para elegir al directorio se hará por “listas firmadas que el sufragante entregará personalmente a la mesa receptora, bajo sobre cerrado, en el que estará anotado el nombre del votante, el número de lista y el departamento por el que fue electo convencional”.

Por esta razón, Rodríguez –el presidente de la Convención– señaló que la moción no podía ser aplicada. “Para cambiar la carta orgánica debe expedirse la comisión de legislación, que no está conformada, y sería para la siguiente Convención, por lo que no sería de aplicación. No me expreso sobre el fondo, pero (hacerlo el sábado) es violatorio de la carta orgánica”, dijo.

El diputado señaló que habrá ocho mesas receptoras en las que votarán unos 60 convencionales en cada una. El cálculo es que la votación dure dos horas y que después de una hora de escrutinio se conozca al ganador.

La Convención será en Cambadu (Montevideo). Habrá un discurso de la presidenta saliente Macarena Rubio, otro del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y habrá espacio para exposiciones de los candidatos. El orden se sabrá por sorteo.

Convencionales y pronunciamientos

Aunque los candidatos están llamando a todos para que participen, una de las incógnitas es cuántos convencionales participarán.

Los convocados son 500 y hay tiempo hasta las 14 del jueves para “pedir licencia” y convocar suplentes. Ese día se cerrará el padrón electoral por lo que la sesión del sábado no habrá llamados a suplentes.

Las diferencias, el descontento con algunas candidaturas y el inicio de las vacaciones de julio, llevan a los nacionalistas a tener temor acerca de la participación, aunque Rodríguez calcula que las ausencias no superarán el 10% por lo que habrá más de 450 convencionales.

Mientras que Alianza País y el Herrerismo van con lista única, en el entorno de Delgado esperan por las últimas señales de De Centro.

El líder del grupo, el senador e intendente reelecto de Paysandú Nicolás Olivera vendrá este martes a Montevideo (tras llegar de Israel junto con Carlos Albisu). El sector tiene un plenario previsto para el miércoles. Fuentes del grupo dijeron que “en principio” mantendrán a Olivera como primero en la lista aunque evaluarán la situación.

Pese a su afinidad con Aire Fresco, Enciso mantiene su voluntad de sacar una lista por fuera del sublema.