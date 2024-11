Aumento de casos de covid en Uruguay fue "circunstancial", según el MSP

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Karina Rando, aseguró este lunes que el aumento de casos de covid sobre los que informó la semana pasada fue "circunstancial" y "no importante", por lo que (ese incremento) se mantiene estable.

Así lo indicó en una rueda de prensa en la que detalló que por el momento no considera necesario alertar a la población ni cambiar los procedimientos.

Asimismo, Rando confirmó que no aumentaron los ingresos a unidades de cuidados intensivos y señaló que no se disponen datos de casos a nivel poblacional por no existir actualmente un testeo masivo.