Boric se reunió con Mujica en la chacra: entre el árbol de olivo y los "aprendizajes" que quedaron

En diálogo con los medios, consignado por Telemundo (Canal 12), Mujica habló de sus convicciones políticas y agradeció al mandatario chileno por su visita.

"Todos sabemos que hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida. No somos de izquierda, ni de derecha, somos humanistas. Pensamos en lo que le conviene al futuro de la humanidad", dijo.

"Yo le agradezco a este muchacho (Boric), que tiene muchos años para amargarse, para sentir la derrota. Pero vivir con causa, pensando que los humanos pueden contribuir para construir una sociedad un poco mejor", añadió después.

"No es plata lo que nos falta, es corazón. Nos falta compasión y amor a la vida y con los demás", reflexionó Mujica.

Boric y Mujica mantienen una buena relación desde antes de la llegada del mandatario chileno al poder, en marzo de 2022.

En varias ocasiones, el presidente chileno ha manifestado su admiración hacia Mujica, considerándolo "un referente personal y latinoamericano", según recordó EFE.

Las palabras de Boric

Instantes después, el presidente chileno habló en rueda de prensa y brindó detalles de su encuentro con el líder del MPP.

"Es importante avanzar pasito a pasito para no desabarrancarse, como dice él (Mujica). Siento que en nuestro país hemos estado siguiendo ese consejo. No se puede conseguir todo de una, pero en la medida en que avancemos, no solo en materia ideológica, sino también mejorando la calidad de vida de nuestro pueblo, uno puede decir que va en la dirección correcta. Ese es el aprendizaje que me quedó acá", dijo el jefe de Estado.

"Estoy muy agradecido de esta instancia, de este encuentro", aseveró Boric.

Luego se refirió a Orsi y dijo que no tiene "dudas" de que van a lograr trabajar en conseguir una mayor "integración en América Latina".

Reunión con Lacalle y encuentro con Orsi en la noche

Previamente, el mandatario chileno mantuvo una reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, en el Palacio Estévez. Allí ambas figuras abordaron temas de interés bilateral entre ambos países.

Si bien no trascendieron detalles específicos, el intercambio se da en un contexto de fortalecimiento de la cooperación regional y con una mirada puesta en la transición política en Uruguay, según la información que brindó el gobierno chileno.

Tras estos encuentros, Boric se reunirá por la noche con el presidente electo, Yamandú Orsi, en Salinas.