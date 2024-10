Caja de Profesionales, una bomba de tiempo en el despacho del próximo presidente electo

Hasta ahí tendrá tiempo el Poder Ejecutivo para mandar al Parlamento un proyecto de ley que le dé más oxígeno al organismo, o empezarán a recaer en el Estado una parte de los US$ 44 millones que cada mes se destinan para pagar las 20.344 pasividades que cubre la institución.

Para ese entonces el déficit ya estará entre US$ 70 millones y US$ 90 millones, y a ese ritmo seguirá creciendo hasta alcanzar en el 2026 los US$ 110 millones, según el documento que la Caja preparó para los partidos en campaña, y al que accedió El Observador.