Santo y Seña recreará conversación con Orsi por inteligencia artificial; "Pacha" Sánchez y Blanca Rodríguez salen al cruce

Yamandú Orsi no concedió entrevista al programa Santo y Seña de Canal 4 y el periodístico conducido por Ignacio Álvarez retrucará este domingo a la noche. El candidato del Frente Amplio va a estar declarando en estudios, pero no será él en persona, sino una versión recreada por inteligencia artificial , según confirmaron fuentes del canal a El Observador.

“Cuando vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial puede hacer decirle a una persona cosas que no dijo, con su misma voz y misma imagen, hay que ser muy cuidadosos”, acusó el "Pacha", cabeza de lista de la 609 del MPP . "No podemos permitir las campañas negativas y esto puede ser una muestra de campaña sucia faltando 15 días para las elecciones. Por tanto estamos denunciando de que si existiera esa entrevista por supuesto sería un daño muy grande a la democracia ".

CAMPAÑA ELECTORAL "No más impuestos": Labat le respondió a Oddone, que había tildado de "irresponsable" prometer no subirlos

El rumor motivó una llamada entre el propio Sánchez y el periodista Álvarez, según supo El Observador. Si bien el canal dejará en claro que las declaraciones del candidato están recreadas con inteligencia artificial, en el comando del Frente Amplio temen que ese contenido se viralice camuflado como una entrevista que no fue tal.

Desde el canal indicaron a El Observador que "quedó todo aclarado" y que van a reproducir los videos originales de Orsi para demostrar que sus dichos no son inventados.

El descargo de Álvarez a Orsi

Álvarez acusó días atrás que el candidato del Frente Amplio le "tiene miedo". "El 14 de agosto hablé con Yamandú Orsi y le propuse entrevistarlo en Santo y Seña cuando a él le quedara bien. Me dijo que lo hablaba con su equipo y me llamaba. Desde el 7 de setiembre le envié mensajes y audios que nunca respondió, por lo que la semana pasada me contacté con Fernando Pereira, quien se comprometió a darme una respuesta; hasta que luego de insistir en otras varias oportunidades, gentilmente acaba de comunicarme que "Tienen decidido no ir"", escribió en redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1845519087264227631?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Hoy en Santo y seña: Mano a mano en vivo con Andrés Ojeda. Una entrevista que va a dar que hablar. A las 20.30 en Canal 4. Porque todo se sabe. pic.twitter.com/9DRkaA5Yc0 — ignacio alvarez (@igalvar71) October 13, 2024

"¿Qué quiere esconderle a los uruguayos y a qué le tiene miedo el candidato del Frente Amplio? ¿Por qué cree que una entrevista puede complicarle sus chances de ganar la elección?", deslizó el comunicador.

Una promo del programa de Santo y Seña para este domingo anuncia una entrevista al candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y "Nacho" Álvarez adelanta: "Una entrevista a la que Orsi no aceptó venir".