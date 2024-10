Orsi a Ojeda, en la recta final de la campaña: "Para alguien que viene tercero, es entendible, tiene que golpear"

Consultado sobre otra crítica de Ojeda, que opinó que Orsi debería haber anunciado a su eventual ministro del Interior y no al de Economía (por Gabriel Oddone), el candidato respondió: "A mí lo que me preocupa es la situación de la gente, no lo que diga Ojeda. Lo que la gente te plantea es lo que más me preocupa. Que no accede a los medicamentos, que no llega a fin de mes, que tiene problemas de seguridad... Ahí está mi preocupación. Lo demás, es parte del juego electoral".